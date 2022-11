TSV Buchen ist zu Hause weiter eine Macht

TSV Buchen – TSG Weinheim/Oberflockenbach 39:26

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Buchen: Rohmann, Noe (beide Tor), Zaiser , Weber (6 Tore), Kraft, Große (3), Stephan, Beck, Fürst (1), Weis (3), Schmitt (4), Simon Röckel (11/davon 4 Siebenmeter), Weimer (10)

Mit voller Konzentration und Siegeswillen ging in der Handball-Landesliga der Männer der TSV Buchen in die mit Spannung erwartete Partie gegen den Tabellennachbarn TSG Weinheim/Oberflockenbach. Die Gastgeber zeigten sofort, dass sie sich für dieses Spiel einiges vorgenommen hatten. Entschlossen agierte man in den Abwehrreihen und überraschte die Gäste mit schnellen Angriffen, die zu einer schnellen Vier-Tore-Führung führten.

Mehr zum Thema Handball TSV Buchen wacht zu spät auf Mehr erfahren

Auch in der Folge nutzte der TSV nutze so ziemlich jeden Angriff, um sich Tor für Tor vom Gegner abzusetzen. Zur Pause lagen die Gastgeber bereits mit neun Treffern vorne (19:10).

Gegner stellt in der Abwehr um

Zu Beginn der zweiten Hälfte knüpfte man zunächst nahtlos an die Leistung der ersten 30 Minuten an. Doch die TSG hatte ihre Abwehrkette umgestellt und das brachte für die Buchener dann einige Probleme mit sich. Das Torewerfen wurde den Hausherren nun deutlich schwerer gemacht und auch in der Abwehr entstanden häufiger Lücke. Die Gäste kämpften sich wieder etwas heran und zeigten den Willen, die Partie vielleicht doch noch zu drehen.

Nach der kurzen mentalen Auszeit fanden die Buchener Handballer aber wieder in die Spur zurück. Der Ball fand nun wieder häufiger den Weg ins Netz des gegnerischen Tores und auch Abwehr sowie Torhüter arbeiteten wieder im gewohnten Einklang. Zum Schluss mussten die Gäste aus Weinheim/ Oberflockenbach einsehen, dass an diesem Spieltag in Buchen keine Punkte zu holen waren. Die Gastgeber setzten sich bis zum Ende der Partie deutlich auf ein Endergebnis von 39:26 ab und durften die nächsten zwei Heimpunkte souverän eintüten.

Am kommenden Wochenende wartet auf die TSV Herren eine weitere schwere Aufgabe. Auswärts beim SV Waldhof Mannheim war man in den vergangenen Spielzeiten noch nie als Sieger aus der Partie gehen. Mit dem Heimsieg gegen Weinheim/Oberflockenbach im Rücken wollen die TSV-ler dieses Mal aber endlich den Spieß umdrehen. sr