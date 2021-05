Trainerdebüt in Dresden

Die Zweitliga-Handballer von DJK Rimpar Wölfe treten am heutigen Freitag, 28. Mai, zu ihrer ersten Partie unter der Leitung ihres neuen Trainers Rolf Brack an. Gespielt wird um 19.30 Uhr beim HV Elblorenz in Dresden. Es handelt sich um ein Nachholspiel, da diese Partie anfangs des Monats nach einigen positiven Coronafällen im Team des HC Elbflorenz zunächst abgesagt worden war. Das Hinspiel endete mit einem knappen 25:23-Heimsieg für die Mainfranken..

Insgesamt spielt der HC Elbflorenz eine sehr starke Saison. Mit Auswärtssiegen in Hamm oder in Bietigheim ließ man bereits aufhorchen. Besonders beeindruckend war der 32:18-Kantersieg beim Auswärtsspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Auch das 35:22 im Derby in Aue war sehr beeindruckend.

Bei den Wölfen aus Rimpar wurde nach der Heimpleite gegen die SG BBM Bietigheim, bei der man den ersten Durchgang komplett verschlafen hatte, Ceven Klatt als Trainer der Rimparer Wölfe freigestellt (wir berichteten). Seitdem hat Rolf Brack das Kommando an der Seitenlinie und in der kurzen Zeit versucht, seinem neuen Team einige Dinge mit auf den Weg zu geben. Nun gilt es, sich gezielt auf Dresden vorzubereiten, um dort bestehen zu können.

Personell muss man abwarten, ob die angeschlagenen Spieler Patrick Schmidt und Lukas Siegler wieder zur Mannschaft stoßen können und in welchem Umfang sie gegebenenfalls wieder mitwirken können. Die Belastung konnte bei beiden immer mehr gesteigert werden und auch das freie Wochenende kam ihnen entgegen.

In Spiel eins unter Rolf Brack wird es auch darum gehen, eine starke Abwehr zu stellen und dann schnell umzuschalten. Einfache Tore tun den Wölfen gut und erleichtern das Angriffsspiel enorm. Die Spieler der Wölfe wollen nach eigenen Aussagen alles geben, damit der Neustart unter dem neuen Trainer mit einem Erfolgserlebnis gelingt.

Felix Karle aus Tauberbischofsheim, der in dieser Woche seinen Vertrag in Rimpar verlängert hat: „Es wird für uns eine schwierige Aufgabe werden. Es ist schwer abzuschätzen, auf welchem Leistungsstand eine Mannschaft nach einer Quarantänepause ist. Bisher hat Dresden eine starke Runde gespielt und steht auch in der Tabelle gut da. Wir müssen aufpassen, dass Dresden nicht zu ihrem Tempospiel findet. Wenn wir die Leistung aus der zweiten Hälfte gegen Bietigheim abrufen können, haben wir definitiv Chancen auf etwas Zählbares.“ ms

