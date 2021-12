Titelfavorit ist zu Gast

Mit dem TSV Rintheim ist am morgigen Samstag, 4. Dezember, um 18 Uhr der Meisterschaftsfavorit der Handball-Badenliga-Frauen zu Gast in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen. Das ist natürlich eine schwere Aufgabe für Spielerinnen der HG Königshofen/Sachsenflur.

Im Hinspiel Anfang Oktober zog die HG mit 18:28:e deutlich den Kürzeren. Der TSV Rintheim belegt mit 6:2 Punkten den zweiten Platz hinter der TSG Wiesloch mit 10:0 Punkten. Die überraschende Niederlage gegen den Mitfavoriten Wiesloch (32:36) werden die Karlsruher Vorstädterinnen vielleicht noch nicht richtig verdaut haben.

Da das letzte Heimspiel gegen den TV Dielheim coronabedingt abgesagt werden musste, waren die HG-Frauen spielfrei und konnten sich dementsprechend in ihrer Trainingsarbeit etwas länger auf den nächsten Gegner TSV Rintheim vorbereiten. Nach der guten Leistung gegen den aktuellen Tabellenführer TSG Wiesloch (trotz der 29:33 Niederlage) wollen die Taubertäler auch gegen den TSV Rintheim solange wie möglich mithalten, um vielleicht für eine Überraschung zu sorgen. Die bisher einzigen Punkte holte die HG auswärts bei der SG Stutensee-Weingarten. Aktuell belegen die Taubertälerinnen den vierten Platz in der laufenden Qualifikationsrunde. Um weiterhin Chancen auf die anschließende Aufstiegsrunde zu haben, sollten sie diesen Platz um einen Rang verbessern.

Deshalb wäre es wichtig, gegen den Tabellenzweiten die Angriffe lange auszuspielen, um zum Torerfolg zu kommen. Erneutes zu schnelles Abschlussspiel würde den Gästen in die Karten spielen, die sich bisher durch eigenes schnelles Angriffsspiel ausgezeichnet haben. Ein schnelles Rückzugsverhalten, eine stabile Deckung, sowie zwei gut agierenden Torhüterinnen werden ebenfalls nötig sein, um mit dem TSV Rintheim mithalten zu können.

Wegen der gültigen „2G+“-Regel können Tests direkt an der Tauber-Franken-Halle durchgeführt werden. hgd