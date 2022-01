Tempo-Gegenstöße nutzen, um den Tabellenführer zu ärgern

Die Badenliga-Handball-Frauen der HG Königshofen/Sachsenflur sind am Samstag zu Gast bei dem Tabellenführer TSG Wiesloch. Bereits in der Vorrunde trafen die beiden Mannschaften in einem spannenden Spiel aufeinander, das aus Sicht der HG trotz einer starken ersten Hälfte allerdings mit 29:33 verloren wurde. Den starken Rückraum, der sich durch sein schnelles Spiel und starken Einzelaktionen auszeichnet, hatte man bis zur 50. Minute gut im Griff. Allerdings haben am Ende die Kräfte nicht mehr gereicht und die zwei Punkte blieben nicht in der heimischen Halle.

Die HG-Frauen fahren am Samstag mit einem dezimierten Kader nach Wiesloch, weil man auf einige Spieler aus gesundheitlichen Gründen verzichten muss. Trotzdem haben sich die „Damen in Rot“ fest vorgenommen, dem Tabellenführer es schwer zu machen und an ihre gute Leistung im Hinspiel anzuknüpfen. Der Fokus liegt vor allem auf einer guten Abwehrarbeit, die es der TSG Wiesloch besonders schwer machen soll. Auch möchte man den Tempo-Gegenstoß nutzen, mit dem man gegen den Tabellenführer bereits viele Tore erzielen konnte. Die Mannschaft ist motiviert, um die zwei Punkte zu kämpfen. hgd