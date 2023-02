Start-Ziel-Sieg der Buchener

TSV Buchen – SG Heidelberg-Leimen 36:31

Buchen: Raphael Weber (8), Weimer (7), Röckel (6), Beck (5), Schmitt (4), Zaiser (2), Weis (1), Jonas Weber (1), Kraft (1), Große (1), Stephan, Rohmann, Rohmann, Nirmaier.

Mit einem deutlichen Heimsieg gegen den Vierten SG Heidelberg-Leimen hat der TSV Buchen am Samstagabend die Tabellenführung in der Handball Landesliga Rhein-Neckar-Tauber verteidigt. Es war ein Start-Ziel-Erfolg: Immer führten die Odenwälder, nie stand es unentschieden. Bereits zur Pause führten die Mannen von Trainer Sebastian Wiener mit 21:18 und bauten den Vorsprung bis zum Spielende noch auf fünf Treffer aus.

Wenn es so weiter geht, dann könnte es am Samstag, 25. März, 19.30 Uhr in der Tauberbischofsheimer Grünewaldhalle zum großen Showdown um die Meisterschaft in der Landesliga, verbunden mit dem Aufstieg in die Verbandsliga, kommen. Da nämlich trifft die HSG Dittigheim/Tauberbischsheim (derzeit Dritter, aber mit drei Begegnungen weniger als der TV Schriesheim) auf die Buchener, die aktuell einen Zähler vor den Taubertälern liegen. Doch bis dahin müssten erst einmal beide Teams alle ihre Spiele gewinnen. red