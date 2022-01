Spitzenspiel verloren

Viernheim – Hardheim 31:26

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hardheim: C. Ernst, J. Müller (beide Tor), L. Engels (2), J. Huspenina (5/3), P. Steinbach (3), H. Bischof (6), P. Oulhaut (3/1), M. Gärtner (1), J. Erbacher, T. Withopf (5), N. Küpper (1).

Spiel verloren – Tabellenführung behalten. Ein kleiner Trost für die Badenliga-Handballer des TV Hardheim, die in ihrer Samstagabendpartie in Viernheim ganz genau wussten, welche Mammutaufgabe auf sie zukommen würde.

Am Ende einer spannenden Partie fiel das Ergebnis aufgrund der Spielanlage dann doch um drei Tore zu hoch aus, wie Hardheims Trainer Lukas Dyszy in seinem Statement zum Spiel bekannte. Das lag zum einen daran, dass der TVH bis zum Schluss alles gegeben hatte und kurz vor Ende der Partie die Möglichkeit hatte, die Partie zu drehen, letztlich aber auch daran, dass die Gastgeber personell aus dem Vollen schöpfen könnten, während die Gäste mit nur drei Auswechselspielern auf der Bank nicht die Möglichkeit hatten, im Rückraum zu wechseln.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nach der 2:0-Führung für die Gastgeber waren die „Erftäler“ dennoch von Beginn hellwach, egalisierten den Rückstand schnell e und gingen durch Thomas Withopf nach neun Minuten erstmals in Führung. Auch in der Folgezeit waren die Gäste die tonangebende Mannschaft und wiesen nach 15 Minuten sogar einen Drei-Tore-Vorsprung vor, nachdem Jannik Huspenina getroffen hatte. Mit der Zwei-Minuten-Strafe für Hendrik Bischof legten die Gastgeber in Überzahl sehr schnell nach nahmen zur Pause eine knappe 14:13-Führung mit in die Kabine.

Bis auf zwei Tore dran

Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Viernheims Torhüter von Minute zu Minute und sorgte maßgeblich dafür, dass seine Mannschaft nach fünf Minuten auf vier Treffer davongezogen war. Zusätzlich schlichen sich beim TVH auch immer mehr technische Fehler ein und damit verwalteten die Gastgeber zunächst ihren Vorsprung. Dennoch blieb der TVH in Reichweite und schrieb die Partie noch lange nicht ab. Das erkannte auch Hardheims Coach Lukas Dyszy der seine Spieler beim Stand von 28:24 und verbleibenden sieben Minuten nochmals an den Rand holte um mit neuen Anweisungen die Restspielzeit anzugehen.

Nach Treffern von Niklas Küpper und Thomas Withopf war der TVH wieder bis auf zwei Tore dran, doch die Gastgeber waren gewillt, diese Partie nicht mehr aus der Hand zu geben und setzten die letzten drei Treffer zum 31:26-Endergebnis.

Trotz der Niederlage hatte Hardheims Coach erneut ein großes Lob für seine Mannschaft übrig, die bis zum Schluss alles gegeben hatte und am Samstag im Heimspiel gegen Eppelheim die richtige Antwort geben geben will. k.n.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3