Spitzenspiel beim TSV Buchen

Das Spitzenspiel der Handball-Landesliga der Männer steigt beim TSV Buchen, der am Samstag, 28. Januar, um 20 Uhr den TV Schriesheim empfängt. In dieser Partie trifft definitiv der Tabellenzweite- und den -dritten. Wer aber auf welchem Platz liegt, das entschied sich erst am gestrigen Abend beim Nachholspiel des TV Schriesheim gegen die HSG Weinheim/Oberflockenbach. Diese Partie war allerdings bei Redaktionsschluss dieser Seite noch nicht beendet.

Nach Minuspunkten besser liegt in der Tabelle jedoch ganz klar der TSV Buchen, der momentan drei Spiele weniger ausgetragen hat als der Gegner. Das Hinspiel hatte Schriesheim überraschend klar mit 36:30 für sich entschieden