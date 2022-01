Spielentscheidende Sekunde

Wieblingen – Dittigh./TBB 27:25

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Klotz (beide Tor), Rother (6/4), Ehler (4), Lippert (1), Hartmann (2), Maier (1), Karl (2), Reichhard (2), Hintzsche, Bloser (3), Hilpert, Liebe, Bodo (4).

Dem Verbandsliga-Tabellenführer alles abverlangt, und dann doch mit leeren Händen nach Hause gefahren. Obwohl die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim als erklärter Außenseiter in Wieblingen antraten, muss man im Nachhinein feststellen, da wäre sogar ein Punktgewinn möglich gewesen. Aber in der enorm rutschigen Halle im Sportzentrum West, in der ein Haftmittelverbot gilt, hatten die Gäste wie befürchtet ihre Probleme mit den ungewohnt glatten Spielgerät und produzierten zu viele eigene Fehler. Die sonst so treffsicheren Torschützen Bodo, Rother und Reichhard vergaben ungewohnt viele Würfe, so dass man nach der Partie enttäuscht das Fazit ziehen musste: „Mit Harz hätten wir hier sogar gewinnen können.“

Trainer Martin Keupp hatte sich als Strategie für das Spiel entschieden, den Spielmacher der Wieblinger vom Anpfiff weg durch eine enge Manndeckung aus dem Spiel zu nehmen. Das machte sich auch bezahlt, denn so kam der gewohnte Angriffsschwung beim Spitzenreiter nicht zustande. Sekunden vor der Pause stand es 11:11.

Zu aufgeregt: Zwei Minuten

In der letzten Sekunde kam es dann zu der wohl spielentscheidenden Situation: Die Unparteiischen verhängten einen Strafwurf gegen die Gäste, und zu allem Überfluss stellten sie auch einen Abwehrspieler für zwei Minuten vom Platz. Darüber regte sich ein HSG-Spieler auf der Bank lautstark auf, dass auch er mit einer Zeitstrafe belegt wurde. Wieblingen verwandelte den Siebenmeter, und die HSG ging nicht nur mit einem Rückstand in die Pause, sondern musste die zweite Hälfte mit einer doppelten Unterzahl beginnen. Diesen Vorteil nutzte der TSV dann, um auf 14:11 zu erhöhen.

Das war es dann eigentlich für die Gäste gewesen, denn obwohl sie zu keinem Zeitpunkt aufgaben, konnten sie diesen Rückstand nicht mehr egalisieren. Mit dem Willen, unbedingt schnell wieder den Anschluss zu schaffen, wurden die Angriffe nun überhastet abgeschlossen, und wegen der bereits erwähnten Wurfprobleme blieben diese Versuche weitestgehend erfolglos. Fast sieben Minuten dauerte es, ehe der HSG das erste Tor in Halbzeit zwei gelang. Wieblingen nutzte diese Phase und zog bis auf 18:13 davon, die erste und einzige Fünftoreführung. Aber die HSG ließ sich nicht entmutigen. Tor um Tor kämpften sich die Gäste heran, und beim 26:24 (59.) war man bis auf zwei Treffer am TSV dran. Der Tabellenführer machte dann allerdings mit dem 27. Tor 30 Sekunden vor Schluss „den Sack zu“, ehe Simon Lippert fast mit der Schlusssirene zum 25. Mal für die HSG traf. mjk

