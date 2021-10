Spiel in der Vorsaison gilt als Warnung

Die die HG Königshofen/Sachsenflur steht am morgigen Samstag, 30. Oktover, um 19:30 Uhr steht das dritte Saisonspiel in der Landesliga an. Gespielt wird beim TV Hemsbach, der mit zwei Siegen aus zwei Spielen perfekt in die Runde gestartet ist und beste Chancen auf das frühzeitige Erreichen der Aufstiegsrunde hat.

Dagegen ist die Ausgangssituation bei der HG Königshofen/Sachsenflur eine völlig andere: Nach dem überzeugenden Heimsieg gegen den TV Bammental folgte eine niederschmetternde Derbyniederlage beim TSV Buchen. Vor allem die Art und Weise, wie man das Spiel verloren hat, hinterließ große Fragzeichen in den Gesichtern von Spielern, Trainern und Fans. Doch in den vergangenen beiden Trainingswochen wurde das Spiel aufgearbeitet und das Team um Trainer-Duo Maag/Meder ist top motiviert diesen Ausrutscher in Buchen nun am Samstag gegen den TV Hemsbach vergessen zu machen.

Wie schwierig diese Aufgabe wird, zeigt nicht zuletzt ein Blick auf dir vergangenen beiden Spiele der Hemsbacher. Diese haben in ihrem ersten Saisonspiel das „harzfreie“ Derby gegen den TG Laudenbach mit 20:18 für sich entscheiden, ehe sie im zweiten Spiel vergangene Woche den TSV Buchen mit einem 35:23 Heimsieg nach Hause schickten.

Zudem kommt hinzu, dass die HG in der vergangenen Runde, die bekanntlich abgebrochen wurde, ausgerechnet beim TV Hemsbach die einzige Saisonniederlage zugefügt bekam. Damals startete man gut ins Spiel, dominierte die erste Halbzeit und ging mit einem Sechs-Tore-Vorsprung in die Kabine, ehe man in der zweiten Hälfte im Kollektiv versagte und letztendlich das Spiel verlor. Die Handballer aus Königshofen und Sachsenflur sind also gewarnt, verstecken müssen sie sich jedoch in der Landesliga vor keinem Gegner. Jedem Spieler ist die Bedeutung dieser Partie bewusst, denn nur mit zwei Punkten hat man weiterhin noch berechtigte Chancen auf die Aufstiegsrunde. Dies sollte Motivation genug sein. Gelingt es dann wie gegen den TV Bammental eine stabile Abwehr zu stellen und nach vorne hin schnell umzuschalten, sollte auch gegen den aktuellen Ligaprimus ein Sieg möglich sein. sr

