Johannes Gärtner, Geburtsjahrgang 2006, wurde beim 27. Sichtungscamp des Badischen Handballverbands (BHV) 2019 unter 140 teilnehmenden Jugendlichen der Jahrgänge 2006/2007 aus den sechs Handballkreisen des BHV für das Team Baden gesichtet. Er erhielt damals als einziger männlicher Spieler des ehemaligen Handballkreises Neckar-Odenwald-Tauber die Einladung, was auch eine Anerkennung für die gute Jugendarbeit des TV Hardheim ist. Insgesamt wurden damals 31 männliche Jugendliche für das Team Baden gesichtet, aktuell stehen noch 20 Spieler im Team Baden, darunter Johannes Gärtner.

AdUnit urban-intext1

Was machst du während Corona, um deine Fitness zu erhalten und wie motivierst du dich?

Johannes Gärtner vom TV Hardheim hat sich Ziele gesetzt. © Schneider

Johannes Gärtner: Ich mache mehrmals in der Woche ein Workout. Wenn das Wetter mitspielt, gehe ich noch zwei bis drei Mal an der Hardheimer Wolfsgrubenhütte joggen. Dabei mache ich Intervallläufe und am Ende der Laufeinheiten ein Sprinttraining an einer Steigung. Für ein Handballtraining musste ich mich noch nie extra motivieren, daran habe ich immer großen Spaß. In der jetzigen Zeit versuche ich das Training ohne Mannschaftskameraden zum Beispiel mit einer Lauf-App oder Workouts mit Spotify aufzupeppen.

Wie oft trainierst du normalerweise mit dem Kader von Team Baden?

AdUnit urban-intext2

Gärtner: Vor Corona haben wir zwei Mal im Monat eine Trainingseinheit gehabt. In aller Regel finden die freitags in Karlsruhe statt. Hin und wieder sind die Einheiten auch in Heidelberg. Außerdem hatten wir noch ein paar Trainingswochenenden in Schöneck. Die fand ich, trotz der Anstrengung, eigentlich immer am besten. Doch da ja leider Corona auch die Handballwelt beeinflusst, können wir derzeit gar nicht trainieren.

Wann und wo war das letzte Auswahltraining? Wie lange geht eine Trainingseinheit?

AdUnit urban-intext3

Gärtner: Das letzte Auswahltraining war ein Trainingscamp in Schöneck und fand vom 2. bis zum 4. Oktober 2020 statt. Die Länge der Trainingseinheiten ist unterschiedlich. So geht ein Training Freitag abends in Karlsruhe zirka zwei Stunden. Bei den Halbtageslehrgängen in Heidelberg dauert das Training auch schon mal dreieinhalb Stunden.

AdUnit urban-intext4

Wie viele Talente deines Jahrgangs sind aktuell im Team Baden?

Gärtner: Wir waren zu Beginn 31 Talente. Da zwischendurch immer mal wieder aussortiert wurde, sind wir derzeit etwa 20 Spieler.

Hast du noch Kontakt zu deinen Auswahltrainern im Team Baden und Heimtrainern im TV Hardheim?

Gärtner: Ja. Mit meinem Auswahltrainer Max Sormani hatte ich sowohl eine Videokonferenz als auch Telefonate. Mein Heimtrainer Karlheinz Pauler hat sich zum Beispiel zuletzt während der TVH-Challenge bei mir gemeldet.

Hast du auch noch Kontakt zu deinen Auswahlspielern beziehungsweise zu Spielern deiner Jugendmannschaft?

Gärtner: Natürlich habe zu ein paar Auswahlspielern Kontakt, meistens über WhatsApp. Zu meinen Teamkollegen hier in Hardheim gibt es logischerweise mehr Kontakt. Mit einigen gehe ich auch in die Schule.

Welche Ziele hast du noch mit dem Team Baden?

Gärtner: Mein Traum wäre es, die Sichtung zum DHB zu schaffen und mich vielleicht durchsetzen zu können. Das wird natürlich sehr schwer.

Welche Ziele möchtest du noch im Handball erreichen?

Gärtner: Im Jugendbereich würde ich wahnsinnig gerne Badenliga mit meinem Heimatverein spielen. Später möchte ich so hochklassig wie möglich spielen. rebs