Siegesserie gerissen

TSG Wiesloch – HG Königshofen/Sachsenflur 41:32

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen/Sachsenflur: Wilm, Vetter, Joh. Adelmann, Wamser, Schork, Bärlein, Roth, Wolf, Winkler.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Handball Bei den HG-Frauen läuft’s Mehr erfahren Handball Außenseiter macht sich Hoffnungen Mehr erfahren

Eigentlich wollten die Badenliga-Handballerinnen der HG Königshofen die Partie bei der TSG Wiesloch wegen Spielerinnen-Mangels gerne verlegen. Da das das Trainierteam der TSG Wiesloch einer Verlegung nicht zustimmte, musste die HG mit einem sehr dünnem Kader auflaufen. Mit gerade einmal einer Auswechselspielerin starteten die HG-Frauen ins Spiel.

Von Anfang an fiel es der HG schwer, mit dem derzeit Drittplatzierten mitzuhalten. Trainier Alexander Ertl merkte dies und nahm schon in der 13. Spielminute die erste Auszeit. Dies halt jedoch auch nicht allzu viel. Aufbauend auf einer sehr starken Torhüterleistung, setzten sich die Spielerinnen der TSG Wiesloch schnell mit 17:7 (23. Spielminute) abn. Die HG-Handballerinnen ließen jedoch den Kopf nicht hängen und holten bis zur Pause zum 18:12 zumindest ein bisschen auf.

Nach dem Seitenwechsel gelang der HG fünf Minuten lang kein einziges Tor, weshalb sich Wiesloch schnell wieder mit 23:13 absetzte. Es blieb lange Zeit bei der 10-Tore-Führung der TSG Wiesloch. Der HG KÖnigshofen/Sachsenflur fiel es aufgrund fehlender Kraft sehr schwer, den Abstand zu verkürzen. Am Ende hieß es 41:32.

Trotz der Niederlage muss man der HG ein insgesamt gutes Spiel attestieren. Zwar hat man mit 41 Gegentore recht viel kassiert, aber man hat im Angriff selbst auch viele Tore erzielt. Letztendlich hat der HG die Kraft gefehlt. Mit nur einer Auswechselspielerin auf der Bank hatte man kaum eine Chance zu durchzuatmen bekommen.

Die Spielerinnen schauen nun schon wieder nach vorne und fokussieren sich auf das kommende Spiel am Samstag, 11. März, in der heimischen Tauber-Franken-Halle in Königshofen gegen die HSG St.Leon/Reilingen II. hgd