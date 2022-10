Schwere Aufgabe

Nachdem in der Vorwoche die junge Truppe von Maag/Meder/Fischer dem Druck des Derbys sichtlich nicht gewachsen war, gilt es für die Landesliga-Handballer der HG Königshofen/Sachsenflur nun im Heimspiel in der Tauber-Franken-Halle eine entsprechende Reaktion zu zeigen.

Die Aufgabe wird gegen den TV Hemsbach nicht minder anspruchsvoll sein, denn der Gast ist seit Jahren ein echtes „Kaliber“ in der Landesliga Rhein-Necker-Tauber. Im vergangenen Jahr belegte das Team von Jozef Bokol den dritten Platz in der Aufstiegsrunde.

Die HG (hier Moritz Bohlender) ist vor Hemsbach gewarnt. © Sascha Renk

In der aktuellen Saison steht der TV Hemsbach mit 6:4 Punkten in der oberen Tabellenhälfte. Am vergangenen Wochenende setzte es dabei nur eine knappe Heimniederlage gegen die HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim. Somit sollte die Heimmannschaft gewarnt sein, denn auf die HG wartet ein Team mit erfahrenen und jungen Akteuren, welches, ähnlich wie bei der HG, keine überragenden Individualisten in den Reihen hat, sondern zumeist über das Kollektiv kommt.

Das Trainiertrio der HG Königshofen/Sachsenflur muss für die Bewältigung dieser schweren Aufgabe auf Abwehrspezialist Dominik Weiß verzichten. Ansonsten steht der komplette Kader zur Verfügung.