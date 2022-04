Schwächephase nach der Pause entscheidet

TV Ispringen – HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim 27:25

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Gluhak, Klotz (beide Tor), Rother (6), Keupp, König, Maier (1), Karl (5), Reichhard 3/1), Bloser (1), Liebe (1), Ackermann (8), Engert.

Am unerwarteten Punktgewinn geschnuppert, letztlich aber doch verloren – auf diesen Nenner lässt sich das Auswärtsspiel der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim vom Samstagabend in der Verbandsliga-Abstiegsrunde bringen. Ein Leistungseinbruch nach der Halbzeit und schwindende Kräfte in der Endphase, das machte Trainer Keupp nach der Partie für die Niederlage verantwortlich. Zufrieden zeigte er sich dagegen wieder einmal mit der Moral und dem kämpferischen Einsatz seines dezimierten Teams, welches aufgrund von Verletzungen und Coronanachwirkungen physisch „auf dem Zahnfleisch“ geht.

Aufgrund der kadermäßigen Voraussetzungen war man ohne große Erwartungen nach Ispringen gefahren. Dann aber lieferte die HSG im ersten Abschnitt ihre beste Leistung der vergangenen Wochen ab. Nach einer etwas konfusen Anfangsphase fanden die Gäste zu ihrem Spiel, boten eine starke Abwehrleistung, wobei der reaktivierte Sportliche Leiter Thomas Keupp eine stabilisierende Komponente darstellte, und fand im Angriff immer wieder gute Lösungen. Vor allem gelang es besser als zuletzt, die Außenspieler durch gelungene Aktionen zum freien Wurf zu bekommen. So führte die HSG zur Pause mit 13:10 und hatte Hoffnungen auf einen Punktgewinn.

Nach Wiederbeginn erfolgte allerdings ein Rückfall in die hektische und konfuse Spielweise, die man bei der HG schon öfter beobachten musste. Leichte Ballverluste und überhastete Abschlüsse ermöglichten es dem TV innerhalb von nur viereinhalb Minuten, selbst mit 14:13 in Front zu gehen. Dann riss man sich bei der HSG wieder zusammen, fand zu einer konzentrierteren Leistung zurück und bot den Hausherren eine offene Partie, zumindest solange die Kräfte noch reichten.

Bis zum 22:20 nach 50 Minuten erschien alles noch möglich, doch letztlich rächte es sich, dass bei den Gästen die verbliebenen Leistungsträger praktisch durchspielen mussten. Ispringen sicherte sich mit dem 27:25 zwei wichtige Punkte im Abstiegskampf. mjk

