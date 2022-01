Schwächen des Gegners schnell aufgedeckt

HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim – TV Mosbach 36:27

Dittigheim/Tauberbischofsheim: Martin Klotz, Timathy Ziegler (beide Tor), Felix Rother (9/4), Tobias Ehler (2), Simon Lippert (1), Felix Maier (2), Tobias Karl (6), Moritz Reichhard (3), Felix Bloser (2), Samuel Hilpert, Viktor Bodo (6), Johannes Ackermann (3), Maximilian Engert (2).

Vor den Augen zahlreicher Zuschauer feierte die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim einen 36:27-Heimsieg in der Handball-Verbandsliga gegen den direkten Tabellennachbarn TV Mosbach und revanchierte sich so für die bittere Niederlage im Hinspiel. Trotz der aktuell angespannten Torhütersituation durch den Abschied von Ove Villmann (wir berichteten) und die Verletzung von Chris Gluhak ging man selbstbewusst in die Partie und wollte von Anfang an zeigen, dass das Hinspiel ein Ausrutscher war.

Den Worten in der Kabine sollten dann rasch Taten in der Halle folgen, denn die Hausherren erwischten einen super Start, und so stand es nach knapp zehn Minuten bereits 10:3 und der Trainer des TV Mosbach sah sich gezwungen, die erste Auszeit zu nehmen. Bis dahin stellte die HSG, angeführt von Tobias Ehler, eine sehr starke Abwehr, gegen die die Mosbacher keine echte Lösung fanden. Sollte es doch einmal ein Ball durch die Abwehrreihe schaffen, so entschärfte diesen der glänzend aufgelegte Torhüter Martin Klotz, der gemeinsam mit Timmy Ziegler die beiden erwähnten Ausfälle mustergültig ersetzte.

Im Angriff deckte man aufseiten der HSG sehr schnell die Schwächen der gegnerischen Abwehr auf. Vor allem über den Kreisläufer Tobias Karl gelang es der HSG immer wieder, Tore oder Siebenmeter zu generieren. Auch nach der Mosbacher Auszeit schafften es die Hausherren, die Konzentration hochzuhalten und so zogen bis zur Pause auf 17:8 davon.

Noch nicht aufgegeben

In der Kabine waren sich das Trainergespann um Martin Keupp und die Spieler schnell einig, dass man trotz des komfortablen Neun-Tore-Vorsprungs keine Sekunde nachlassen und den vielen Zuschauern und Fans bis zum Schluss eine gute Leistung zeigen wollte. Doch auch Mosbach hat sich noch nicht aufgegeben und war sichtlich bemüht, das Spiel noch einmal zu ihren Gunsten zu drehen.

Unter anderem durch eine couragierte Angriffsarbeit schafften es die Gäste, allein in der zweiten Halbzeit fünf Zeitstrafen zu provozieren. Durch die häufige Unterzahl war es für die Dittigheimer Jungs dann schwierig das Abwehrbollwerk aus der ersten Hälfte aufrechtzuerhalten. Eine doppelte Manndeckung gegen die beiden bis dahin sehr treffsicheren Rückraumschützen Viktor Bodo und Felix Rother stellte die HSG vor weitere Herausforderungen. Doch durch eine geschlossene Mannschaftsleistung fand die Heimmannschaft für jedes Problem eine passende Lösung und so feierte man am Ende einen auch in der Höhe völlig verdienten Sieg und sammelte wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Die Begegnung bildete zugleich den krönenden Abschluss eines sehr gelungenen Handballtages in der Tauberbischofsheimer Grünewaldhalle, der mit einem Spiel der „Dittigheimer Legenden“ um die Altstars Wagner, Rakovic und Co gegen die aktuelle zweite Mannschaft der HSG seinen Anfang nahm. thk