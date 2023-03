Schlechte Auswärtsbilanz aufpolieren

Nachdem der TV Hardheim nicht wie erhofft gegen den Tabellenletzten punkten SG Leutershausen II konnte, steht nun am Samstag um 20 Uhr die Auswärtspartie in der handball-Badenliga beim Tabellenvorletzten HSG St.Leon/Reilingen an.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Da die SG Leutershausen II wegen der dritten Absage aus dem Spielbetrieb genommen wurde, erhielten die Hardheimer die Punkte nicht kampflos gutgeschrieben, sondern es wurden allen Mannschaften die bisher gegen den Zwangsabsteiger erzielten Punkte gestrichen. Für den TVH wurden damit aus den angepeilten 20 Punkten 16.

Die Tabelle ist dadurch auch etwas in Schieflage geraten: Plankstadt schob sich durch den Sieg gegen Heddesheim mit einem Spiel und einem Pluspunkt mehr zunächst einmal am TV Hardheim vorbei.

Lediglich eine Pflichtaufgabe?

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Handball TVH empfängt punktloses Schlusslicht Mehr erfahren Regionalsport Hardheimer Handball-Spiel gegen Leutershausen II fällt aus Mehr erfahren

Für die Erftäler erscheint das Auswärtsspiel gegen die HSG St.Leon/Reilingen aufgrund der Tabellensituation und des Ergebnisses des Hinspiels (29:20) wie eine weitere Pflichtaufgabe. Die Gastgeber kassierten zudem am Wochenende in Friedrichsfeld eine deftige 26:43-Klatsche. Aber Vorsicht: St. Leon/Reilingen ist zu Hause nicht zu unterschätzen, sie haben gegen Heddesheim, Wiesloch, Viernheim etc. gute Ergebnisse erzielt.

Trotz des schon fast aussichtslosen Rückstands auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz wird die Spielgemeinschaft sicherlich vor eigenem Publikum alles versuchen, um das Fünkchen Hoffnung am Leben zu halten. Auch das Hinspiel war lange eine zähe Angelegenheit und das Ergebnis wurde erst gegen Ende auch dank der neun Treffer von Lars Engels so deutlich. Besonders den wuchtigen Carsten Frank, der alleine die Hälfte der HSG-Tore erzielte bekam die Abwehr nie so richtig in den Griff. Dafür gelang es, den wendigen Spielmacher Janosch Menger, der die Hardheimer in früheren Begegnungen schon mächtig genervt hatte, nicht zur Entfaltung kommen zu lassen. Das wird auch diesmal wieder wichtig sein.

Trainer Lukas Dyszy sagt: „Wir werden uns also hüten, dort übermütig zu agieren. Vor allem bei unserer Auswärtsbilanz werden wir alles daran setzen, endlich mal wieder zwei Punkte aus der Fremde mitzubringen. Wir können auf alle Spieler zurückgreifen, und ich als Trainer habe das erste mal das Luxusproblem, dass ich die Qual der Wahl habe und drei Spieler leider aussetzen müssen. Wir haben uns aber gemeinsam auf eine Lösung geeinigt, bei der alle Spieler in der Schlussphase der Saison noch einmal zum Einsatz kommen können, denn alle Spieler haben mit dazu beigetragen, dass wir trotz vielen Ausfällen eine unter diesen Umständen gute Saison spielen.“ roho