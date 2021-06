Saisonabschluss in Konstanz

Schöner hätte man sich das letzte Heimspiel kaum ausmalen können: Vor über 300 Zuschauern kam mit der TuS N.-Lübbecke ein wahrer Brocken ins Wolfsrevier, der es eigentlich geplant hatte, den Aufstieg in Mainfranken zu feiern. Allerdings wurde diese Rechnung ohne das Wolfsrudel gemacht, welches den Favoriten mit 29:23 bezwang (wir berichteten).

Die Spieler bereiten sich in der zurückliegenden Woche noch ein letztes Mal in dieser Spielzeit auf den kommenden Gegner, die HSG Konstanz, vor, ehe es dann für alle Akteure in den wohlverdienten Urlaub geht. Diese letzte Saisonbegegnung findet am Samstag, 26. Juni, um 18 Uhr in der Schänzle-Sporthalle statt. Konstanz muss gewinnen, um noch eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben.

Am Sonntag, den 27. Juni gibt es ab 16 Uhr eine kostenlose Online- Grillveranstaltung für alle Fans der Rimpar Wölfe. Hierzu kann man sich im Internet anmelden.

Zur neuen Spielzeit freut man sich im Rimparer Wolfsrevier auf eine hoffentlich wieder etwas „gewöhnlichere“ Spielzeit. riw

