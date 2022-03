Routiniers helfen, Spiel zu gewinnen

HG Königshofen/Sachsenflur – TV Birkenau II 25:23

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Königshofen/Sachsenflur: Sander, Berthold (beide Tor), Rene Meder (3), Sebastian Meder, Weiß (4), Samuel Bleckmann(4), Bohlender (1), Fleck (1), Bauer, Burger, Mayer (6/2), Luca Bleckmann (2/1), Größlein (4), Henschel.

Mit der Begegnung gegen den TV Birkenau II stand eine wichtige Partie für die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur auf dem Spielplan. Nach dem Unentschieden im Hinspiel galt es, den direkten Vergleich zugunsten der HG zu gestalten.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Unter dem Gesichtspunkt, dass in Form von Fischer, Hilpert und Hartnagel gleich drei Leistungsträger ausfielen, war dem Trainergespann Maag/Meder jedoch bewusst, dass dies ein schweres Unterfangen werden würde. In solchen Ausnahmefällen steht man bei der HG Königshofen/Sachsenflur zusammen und so war es für Sebastian und Rene eine Selbstverständlichkeit, die junge Mannschaft mit ihrer ganzen Erfahrung auf und neben der Platte zu unterstützen.

Wie erwartet zeichnete sich bereits zu Beginn ab, dass die Begegnung hart umkämpft und leidenschaftlich geführt werden würde. Der erste Treffer der Hausherren ließ dabei bis in die sechste Minute auf sich warten, ehe D. Weiß zum 1:2 verkürzte. In der Folge wurde um jede Torgelegenheit hart gekämpft und nach zehn gespielten Minuten traf N. Mayer zur ersten Führung der „Mannen in Rot“. Jedoch schlichen sich bei der HG in der Folge leichte Ballverluste, sowie ungenutzte Chance ein. Dies bedingte, dass man abermals mit einem Rückstand von 11:14 in die Pause gehen musste.

Ansprache zeigt Wirkung

Das Trainierduo Maag/Meder appellierte hierbei in ihrer Halbzeitansprache an das Team, dass die Partie lange nicht entschieden sei. Neben mehr Dynamik im Angriffsspiel verlangten sie auch nochmals eine Steigerung in der Deckung. Die Ansprache schien bei den Spielern gefruchtet zu haben und so wurde bereits nach drei Minuten der Anschlusstreffer durch L. Größlein erzielt. Die erneute Führung für die Heimmannschaft sollte jedoch erst in der 53. Minuten ebenfalls durch L. Größlein zum 21:20 fallen. Diese Führung sollte sich die HG in der Folge nicht mehr nehmen lassen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nach 57 Minuten konnte dann auch F. Fleck mit seinem Treffer zum 24:22 sein gelungenes Debut für dieerste Herrenmannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur feiern. Am Ende stand ein 25:23-Heimerfolg für die HG auf der Anzeigetafel.

Der gelungene Abend beschert der HG eine ideale Ausgangslage vor dem anstehenden Spitzenspiel gegen den SV Waldhof Mannheim am 2. April. Der besondere Bonus für das Team ist hierbei, dass es sich um das erste Heimspiel der Saison handelt, welches in der Tauber-Franken- Halle ausgetragen wird.