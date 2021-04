Rimpar Wölfe erzwungen spielfrei

Nachdem bereits am Donnerstag das bevorstehende Auswärtsspiel am Sonntag in Dessau verlegt werden musste, ereilte am Freitagmorgen das „Wolfsrevier“ die Nachricht, dass auch das für den gestrigen Freitag vorgesehene Heimspiel gegen den Wilhelmshafener nicht stattfinden kann. Am Donnerstagabend sickerten erste Meldungen aus dem hohen Norden durch, dass sich die gesamte Mannschaft des Wilhelmshavener HV vorläufig in Quarantäne begeben müsse. Am gestrigen Freitag folgte dann die Bestätigung, dass das Spiel nicht stattfinden kann. Grund sei, dass aufgrund der positiven Fälle von der Mannschaft aus Dessau, gegen welche der WHV vergangenen Samstag (10. April) gespielt hatte, die Spieler der Wilhelmshavener nun als Kontaktpersonen ersten Grades bewertet werden und vorläufig in häusliche Isolation geschickt wurden.

Nachholtermine für beiden Begegnungen müssen noch gefunden werden. riw