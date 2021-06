Rimpar spielt zwei Mal vor Zuschauern

Die Zweitliga-Handballer der DJK Rimpar Wölfe dürfen ihre letzten beiden Heimspiele wieder vor Fans austragen. Die 13. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der bayerischen Landesregierung erlaubt die Rückkehr von Zuschauern im Spielbetrieb. und mittlerweile haben auch die lokalen Behörden ihr grünes Licht gegeben.

In der Verordnung heißt es, dass sich „in Gebäuden […] die zulässige Höchstzuschauerzahl einschließlich geimpfter und genesener Personen nach der Anzahl der vorhandenen Plätze, bei denen ein Mindestabstand von 1,50 Meter zu anderen Plätzen gewahrt wird“, bestimmt.

Für die s.Oliver-Arena in Würzburg und somit auch die beiden letzten Wölfe-Heimspiele (am gestrigen Dienstag gegen Wilhelmshaven und am Samstag, 19. Juni, gegen den TuS Nettelstedt-Lübbecke heißt das (vorausgesetzt die Inzidenz in Würzburg bleibt weiterhin unter 50), dass 600 Zuschauer zugelassen sind. Die Wölfe werden somit allen VIP- und Dauerkartenbesitzern den Zutritt gewähren können. Ein zusätzlicher Einzelkartenverkauf für das letzte Saisonspiel wird intern geprüft. cg