Rimpar spielt nicht in „Elbflorenz“

Es hatte sich schon länger angedeutet, nun wurde es offiziell bestätigt: Das Gastspiel der DJK Rimpar Wölfe beim HC Elbflorenz Dresden, das ursprünglich hür den heutigen Samstag, 8. Maim geplant war, fällt aus. Bei den Gastgebern hatten PCR-Tests am 20. April bereits positive Ergebnisse aufgezeigt, so dass die „Tiger“ seitdem in Quarantäne sind. Obwohl der Großteil der Mannschaft seit dem 4. Mai wieder offiziell ihre Isolation verlassen durfte, zeigen sich bei vielen Spielern weiterhin Symptome, so dass aus gesundheitlicher Sicht die Durchführung von Leistungssport fahrlässig wäre. Auch ein geregelter Trainingsbetrieb findet in Dresden bisher nicht wieder statt.

AdUnit urban-intext1

Wegen eines Nachholtermins werden sich die beiden Vereine gemeinsam mit der HBL austauschen, um baldmöglichst das ausgesetzte Spiel nachzuholen. cg