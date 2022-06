Rimpar beendet Saison

Nach dem herausragenden Sieg im letzten Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau, erwartet die DJL Rimpar Wölfe nun zum Abschluss der Saison in der 2. Liga eine letzte Herkules-Aufgabe. Der ThSV Eisenach spielt eine souveräne Saison und schnupperte zuletzt sogar an den Aufstiegsplätzen. Anpfiff ist am heutigen Samstag um 18 Uhr in der Werner-Aßmann-Halle in Eisenach.

Rückenwind

Das Wolfsrudel fährt mit dem Rückenwind aus dem Heimsieg und deshalb auch ohne Druck nach Eisenach. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff lief bei den Thomann-Schützlingen zuletzt alles nach Plan.

Elfter Platz noch möglich

Das Wolfsrudel steht mit 34:40 auf dem 13. Tabellenplatz und hat am letzten Spieltag rein rechnerisch noch die Möglichkeit, sich den 11. Tabellenplatz zu sichern. Das Hinspiel im Dezember letzten Jahres hatten die Wölfe mit 35:26 für sich entschieden.

Das Spiel wird wie gewohnt im Intenet bei Sportdeutschland.TV übertragen. djk