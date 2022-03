Revanche geglückt

Königshofen/Sachsenflur – Bammental 24:17

Königshofen/Sachsenflur: Sander, Berthold (beide Tor), Hilpert (3), Weiß, Bleckmann, Bohlender, Kaiser (1), Fischer (6), Buchinger, Nick Mayer (6/3), Bleckmann (3), Größlein (2), Hartnagel (3).

Die HG Königshofen/Sachsenflur bestritt ihr fünftes Spiel der Abstiegsrunde der Handball-Landesliga. Hier bezwang man den TV Bammental mit 24:17. Dass die HG für die schmerzliche Auswärtsniederlage Revanche nehmen wollte, war hierbei dem ganzen Team von Beginn an anzumerken.

Nach 20 gespielten Minuten war die HG erstmals drei Tore in Führung. Punktgenau mit dem Erklingen der Halbzeit-Sirene gelang D. Fischer in einem sehenswerten Gegenstoß nochmals ein Treffer, welcher die Moral der Gäste vor dem Gang in die Kabine brach. Somit startete die HG mit einer 15:12-Führung in die Pause.

Nur noch fünf Tore geworfen

Im zweiten Durchgang zeigte besonders A. Sander nochmals seine Leistungsfähigkeit und parierte im Zusammenspiel mit einer starken Abwehr ein ums andere Mal die Angriffsaktionen des Gegners. Den Gästen gelangen im zweiten Durchgang nur noch fünf Treffer. Die HG hingegen fand im Angriffsspiel zumeist gute Lösungen und profitierte auch von ihrem breiten Aufgebot im Rückraum. Durch diese konzentrierte Leistung der „Mannen in Rot“ konnte Trainer Maag einmal wieder all seinen 14 Akteuren Einsatzzeit geben.

Am Ende stand ein hochverdienter 24:17-Sieg auf der Anzeigetafel. Am 19. März um 20 Uhr steht das Spiel gegen den Eppelheim II an. sr

