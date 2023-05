Probleme in der Offensive

TSV Rot-Malsch – HG Königshofen/Sachsenflur 36:31

HG Königshofen/Sachsenflur: A. Dander, Bertold (beide Tor), Deis (7 Tore/davon 5 Siebenmeter), Hartnagel (4), Fischer (3), Bleckmann (3), Grösslein (2), M. Bohlender (2), Buchinger (1), S, Bohlender (1), Straka, Fleck, Eube.

Von Anfang an zeigte sich, dass es ein enges Spiel werden würde, mit zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Der TSV Rot-Malsch ging allerdings mit einer Zwei-Tore-Führung in die Halbzeit (14:12).

In der zweiten Hälfte hielt die HG zunächst noch den Anschluss, musste jedoch in der Schlussphase dem TSV Rot-Malsch noch relativ klar den Vortritt lassen.

Die HG hatte Schwierigkeiten, ihre Offensivaktionen erfolgreich abzuschließen und erzielte nur noch selten Tore. In der Schlussphase riss der TSV Rot-Malsch das Spielgeschehen endgültig an sich.

Trotz der Niederlage kann die HG Königshofen/Sachsenflur auf eine solide Landesliga-Saison zurückblicken. Nach einer starken Hinrunde und einem schwächeren Start in die Rückrunde stabilisierte sich die Mannschaft zuletzt wieder und erreichte am Ende einen soliden fünften Platz in der Tabelle. Besonders beachtlich ist dies angesichts der längerfristigen Ausfälle einiger Spieler, darunter ganz besonders Nick Mayer im Rückraum. sr