Aus Sorge um den Nachwuchs hat Handball-Boss Andreas Michelmann angesichts der anhaltenden Corona-Beschränkungen für Hallensportarten eine Rückkehr zu den Wurzeln der Sportart angeregt. „Wir müssen schauen, dass wir in nächster Zeit stärker ins Freie gehen. Das kennen wir ja aus den vergangenen Jahrzehnten. Wir waren das nur nicht mehr gewohnt, aber jetzt müssen wir das machen, damit uns andere Sportarten die Kinder nicht abwerben“, sagte der Präsident des Deutschen Handballbundes und fügte an: „Wir müssen mit den Kindern wieder ins Training kommen und auch in die Wettkämpfe. Warum sollen wir nicht Kleinfeldturniere machen? Das ist besser als zuhause zu bleiben.“ dpa