Playoffs als besonderer Reiz

Neuland für die Handball-Klubs der Baden- und Verbandsliga. An diesem Wochenende starten erstmals die Playoffs. Die Aufstiegsrunden der Badenliga-Männer und -Frauen laufen nahezu nach dem gleichen Schema ab. Bei den Männern haben sich die besten vier Teams qualifiziert und starten die Playoffs mit dem Viertelfinale im Modus Hin- und Rückspiel, bei den Frauen sind jeweils die besten drei aus den beiden Badenligen dabei. Die Erstplatzierten haben in der ersten Runde ein Freilos und treffen im Halbfinale ab dem ersten April-Wochenende auf die Auftaktsieger.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Generell gilt: In der Vorrunde besser platzierte Mannschaften haben im Rückspiel Heimrecht. Es gilt die Auswärtstorregel. Bei gleicher Platzierung, die ab Runde zwei, beziehungsweise dem Halbfinale möglich wäre, wird gelost. Die beiden Meister steigen in die Baden-Württemberg-Oberliga auf. In dieser Runde spielt der TV Hardheim heute, Samstag, um 19.30 Uhr daheim gegen Heidelsheim/Helmsheim.

Henrik Bischof will mit dem TVH ins Badenliga-Halbfinale. © Narloch

In der Badenliga-Männer Abstiegsrunde kommt der gleiche Modus zum Tragen. Ebenfalls im Hin- und Rückspiel werden die letzten vier Tabellenplätze ausgespielt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die meisten Vereinsvertreter finden angesichts der Corona-Problematik diesen Modus sinnvoll und spannend – sie hoffen aber, dass schon ab der Saison 2022/23 wieder in einem normalen Saisonmodus gespielt werden kann.

In der Frauen-Abstiegsrunde wird eine komplette Runde der sechs Mannschaften in Hin- und Rückrunde gespielt, wobei die Ergebnisse der Mannschaften gegeneinander aus den jeweiligen Vorrundengruppen mitgenommen werden und dadurch nur noch die Spiele gegen die Mannschaften aus der anderen Vorrundengruppe zu absolvieren sind. Am Ende der Runde ergibt sich eine eindeutige Tabelle. Hier werden ide Frauen der HG Königshofen/Sachsenflus versuchen, den Klassenerhalt in der Badenliga zu schaffen.

Badenliga Männer Aufstiegsrunde, Samstag, 19.30 Uhr: TV Hardheim – SG Heidelsheim/Helmsheim; Sonntag, 16.30 Uhr: TSG Eintracht Plankstadt – TV Knielingen; 17 Uhr: SG Pforzheim/Eutingen II – TSV Viernheim; 18 Uhr: TSG Wiesloch – HG Oftersheim/Schwetzingen II.

Badenliga Frauen Abstiegsrunde, Samstag, 16 Uhr: HG Saase - TV Dielheim; 18 Uhr: HG Königshofen/Sachsenflur - TSV Rot; Sonntag, 13 Uhr: HG Oftersheim/Schwetzingen - SG Stutensee-Weingarten.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Wie in den Badenligen werden auch in den Verbandsligen der Männer und Frauen die Aufsteiger in Playoffs ausgespielt. Die Erst- bis Viertplatzierten jeder Vorrundengruppe spielen den Aufstieg, die Fünft- bis Siebtplatzierten den Abstieg dagegen in einer kompletten Runde aus. Hier muss die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim den Klassenerhalt realisieren.