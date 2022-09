Philipp König will die nächsten Punkte

Nach einem spielfreien Wochenende greift die HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim wieder in das Geschehen der Landesliga ein. Nach dem gelungenen Auftakt mit einem Sieg gegen den TV Schriesheim (37:30) hatte das Trainer-Trio König-Stein-Engert genügend Zeit, um an kleinen Stellschrauben zu drehen und sich so auf das kommende Heimspiel gegen die TSG Eintracht Plankstadt II vorzubereiten. Es beginnt am Samstag um 19.30 Uhr in der Grünewaldhalle.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Sprung in das kalte Landesliga-Wasser ist geglückt, zum Auftakt der neuen Spielzeit wurden im Duell mit der in der Liga etablierten und erfahrenen Mannschaft aus Schriesheim die ersten Punkte im Taubertal behalten. Dennoch zeigten sich im ersten Auflaufen der neu formierten Truppe aus dem Taubertal, dass noch an einigen Stellen Arbeit besteht und sich auch mit den ersten beiden Punkten im Gepäck, keinen Zentimeter zurückgelehnt werden darf.

Ob Felix Bloser auch gegen Plankstadt II so durchziehen kann wie hier gegen Schriesheim ist fraglich. Der HSG-Akteur ist angeschlagen. © Jutta Muck

Das Trainer-Team um Philipp König, Max Engert und Michael Stein hatte durch das spielfreie Wochenende Zeit, die erste Partie zu analysieren und klare Vorgaben in die Trainingswochen einzubinden. Am kommenden Samstag wird in der Grünewaldhalle die TSG Eintracht Plankstadt II erwartet. Die Badenliga-Reserve hat bislang noch keinen Punkt gesammelt, was jedoch keinerlei Anlass dafür bieten sollte, den Gegner zu unterschätzen.

Tobias Ehler fehlt weiter

Mehr zum Thema Handball Eine Strafe als Schlüsselszene Mehr erfahren Handball Den Auftaktsieg veredeln Mehr erfahren

Nach wie vor muss das Team auf den verletzungsbedingt verhinderten Tobias Ehler verzichten, zudem befindet sich Felix Bloser seit dem ersten Spieltag auf der Verletztenliste wieder. Die Zeiger werden demnach, gleich dem Saisonauftakt, auf null gesetzt und es wird zählen mit vollem Fokus am Samstag in der Halle zu stehen. „Nach wie vor müssen wir einige Ausfälle kompensieren und es zudem schaffen, die Belastung während unserer Spiele auf mehrere Schultern zu verteilen. Wir haben uns in der freien Woche konzentriert auf den nächsten Gegner vorbereitet und wollen die nächsten Punkte im Taubertal behalten“, so HSG-Trainer Philipp König.