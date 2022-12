Personalprobleme zum Jahresabschluss

Morgen geht es für die HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim zum letzten Ritt des Kalenderjahres gegen den TSV Rot/Malsch II. Am vergangenen Wochenende zeigten sich wie schon oft in dieser Spielzeit die zwei Gesichter der HSG. Dennoch war das Trainer-Trio König/Engert/Stein mit ihrer Truppe ganz zufrieden – denn personell befand sich die Landesliga-Mannschaft erneut in der Bredouille.

Spielmacher Felix Rother verpasste die Fahrt nach Mörlenbach aufgrund von Grippe-Symptomen, Rückraum-Säule Viktor Bodo verletzte sich in der Trainingswoche. Darüber hinaus verpassten Patric Schäfer und Moritz Reichhard den Trainingsbetrieb und die Unterstützung aus der HSG-Reserve durch Tizian Hartmann und Tim Schneider stand aufgrund eines Parallelspiels der zweiten Mannschaft nicht zur Verfügung.

Unangenehmer Gegner

Trotzdem machte die HSG mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung, starkem Willen und konsequentem Abwehrspiel diese eher maue Konstellation gegen die HSG Weschnitzal II in den ersten 30 Minuten vergessen. Beachtlich ging es mit 21:10 in die Pause – da erscheint der nie gefährdete Sieg mit einem Endstand von 40:33 schon beinahe zu knapp. Dennoch wirft die Leistung ihren Schatten auf die kommende Partie. Gegen die neu formierte Spielgemeinschaft des TSV Rot/Malsch II darf sich die HSG eine derart wechselhafte zweite Halbzeit, wie zuletzt geschehen, nicht leisten. Mit diesen Eindrücken ging die König/Engert/Stein-Truppe in die letzte Trainingswoche des Jahres.

Mit 12:10-Punkten auf der Bilanz steht der kommende Gegner aktuell im oberen Mittelfeld der Tabelle auf dem siebten Platz. Doch darf hier der reine Tabellenstand nicht als Indikator für die Leistungsfähigkeit hergenommen werden. Denn wozu die Mannschaft von Andreas Edinger in der Lage ist, zeigte sich am vergangenen Wochenende. Hier entführte Rot/Malsch II die Punkte aus Königshofen. Wie schon bei der HSG Weschnitztal II erwartet die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim demnach ein heißer Tanz zum Jahresabschluss gegen einen unangenehmen Gegner. Schafft man es, die Ambivalenzen im eigenen Spiel über die volle Dauer kleinzuhalten, ist ein Sieg für die Taubertäler in jedem Fall drin. Sollte man jedoch erneut inkonstant auftreten, könnte sich das gerade aufgrund der dünnen Personaldecke rächen.