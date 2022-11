Partie aus der Hand gegeben

SV Waldhof Mannheim – HSG Dittigheim/Tauberb’heim 38:38

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dittigheim/ Tauberbischofsheim: Rother (11 Tore), Ehler (10), Maier (7), Reichhard (5), Liebe (2), Hilpert (2), Gluhak (1), Schäfer, Klotz, Esser, Bloser, L. Bauer, J. Bauer.

Erstmals in dieser Landesliga-Saison musste die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim das Feld ohne zwei Punkte „im Gepäck“ verlassen. Die Gäste taten sich vom Start weg schwer. Das weitere Fehlen von Kreisläufer und Abwehrchef Tobias Karl konnte nur bedingt kompensiert werden, zudem fehlten neben Christoph Böhlecke und Viktor Bodo auch die zuletzt aushelfenden Bendix Block, Tim Schneider sowie Rückkehrer Tizian Hartmann. Zumindest kehrte Tobias Ehler nach mehreren Monaten zurück auf das Feld.

Mehr zum Thema Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Handball Der Griff in die Trickkiste Mehr erfahren Handball Bleibt die HSG im Aufwind? Mehr erfahren

Mannheim ging zunächst mit 8:4 in Führung, dann aber zeigte die HSG Moral. Bis zum Pausenpriff zogen die Gäste schließlich bis auf 19:15 davon.

Bis zur 42. Minute hatte dann die HSG problemlos den Vorsprung nach Wiederanpfiff auf 27:19 erhöht, doch wie schon zuletzt gab es in der Schlussviertelstunde einen Bruch im Spiel. Der SV eigte eine kämpferisch engagierte Leistung und glich bis zur 53. Minute auf 33:33 aus. In den letzten Minuten wechselte die Führung zwischen HSG und SV mehrmals, am ende stand dann ein Unentschieden.

„Heute hat sich gezeigt, was eine geschlossene Mannschaftsleistung, Einsatz und Wille bewegen kann. Leider war dies nicht bei uns, sondern bei unserem Gegner der Fall. Wir dürfen uns die Führung niemals nehmen lassen. Immerhin haben wir jedoch die erste Niederlage vermeiden können. Vielleicht kommt dieses Spiel als Warnsignal genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir gewinnen nur, wenn wir die kompletten 60 Minuten bei 100 Prozent bleiben“, fasste Trainer Michael Stein die Partie zusammen. fm