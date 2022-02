Nick Mayer behält vom Sieben-Meter-Strich die Nerven

Die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur bestritten gegen den TSV Birkenau II ihre vierte Begegnung in der Hauptrunde. Es war bereis die dritte Auswärtspartie in Folge. Die HG hatte hierbei die Schwierigkeit den Ausfall von gleich vier etablierten Kräften kompensieren zu müssen. Dem Trainergespann Maag/Meder standen die Rückraumspieler Hilpert und Deis, der Torhüter Sander sowie der Allrounder Fischer nicht zur Verfügung. Diese Plätze im Kader wurden durch Spieler der Reserve aufgefüllt.

Voller Euphorie in die Begegnung startend mussten die Jungs der HG schnell einem Rückstand hinterherlaufen: 3:6 (10.). Die Gäste aus dem Taubertal schafften es in dieser Phase nicht, den Anschluss zu halten. Dieser Umstand forderte Maag/Meder bei einem Halbzeitstand von 13:7, die richtigen Worte zu finden, um eine Trendwende anzustoßen.

Klare Halbzeit-Ansprache

Das Duo legte in der Halbzeitansprache den Fokus auf die mangelhafte Ausbeute im Abschluss. So wurde resümiert, dass man die Chancen aus einer soliden Abwehr heraus belohnen müsse, um die Begegnung nochmals offen zu gestalten. Auch das Team schwor sich ungeachtet des Spielstandes in der folgenden Halbzeit Moral zu zeigen. Von der eigenen Bank wurden die Akteure auf der Platte fortan enthusiastisch nach vorne gepeitscht.

In der zweiten Hälfte hauchte vor allem S. Bleckmann dem Angriff auch wieder mehr Spielwitz ein. Mühsam kämpfte man sich heran und war beim Spielstand von 19:17 das erste Mal wieder in Schlagdistanz. Doch dauerte es bis in die 59. Minute, ehe S. Bleckmann zum 20:21 Anschluss traf. Und die HG sollte nochmal die Chance auf einen Punkt erhalten.

20 Sekunden vor Schluss kam der Gast nochmals in Ballbesitz, woraufhin man die letzte verbleibende Auszeit nahm, um die finale Aktion der Begegnung zu besprechen. Aus diesem von Maag/Meder angewiesenen Spielzug resultiere ein finaler Siebenmeterstrafwurf.

Beim Spielstand von 21:20 und 60 absolvierten Spielminuten trat Nick Mayer, nach fünf von sechs verwandelten Siebenmetern zum siebten Mal an die Strafwurf Linie. Tollkühn verwandelte er mit der letzten Aktion des Spiels und sicherte den „Mannen in Rot“ mit dem 21:21 einen verdienten Punkt. sr

