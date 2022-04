Nicht jammern, sondern Spaß haben

Die Handballer des TV Hardheim können am kommenden Samstag ins Endspiel der Meisterschaftsrunde in der Handball-Badenliga einziehen. Im Rückspiel gegen die SG Oftersheim/Schwetzingen II ist nach dem Unentschieden im Hinspiel allerdings ein Sieg nötig, um sich diesen Traum erfüllen zu können. Auch ein Unentschieden würde reichen – allerdings erst ab 26:25 aufwärts. Im Handball auf ein Unentschieden zu spielen, ist praktisch ausgeschlossen, denn oft entscheiden erst die Schlusssekunden über den ausgangs des Spiels.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Wir sind unter den besten vier Teams in der Badenliga und können damit mehr als zufrieden sein“, sagt Hardheims Trainer Lukas Dyszy vor der Partie. Dass der TVH dabei nur eine Außenseiterchance hat liegt daran, dass mit dem Ausfall von Robin Steinbach, Dustin Leiblein und Janis Erbacher der komplette Mittelblock das eigentliche Herzstück in der Abwehr fehlt und die Aufgabe damit umso schwerer wird. „Es hilft nichts, deshalb groß zu jammern. aber genau deswegen werden wir ohne Druck und mit viel Spaß in das Rückspiel gehen“, so die Devise von Hardheims Coach Lukas Dyszy.

Druck bei den Gastgebern

Möglicherweise ist dies ein probates Mittel, für eine Überraschung zu sorgen, denn schließlich lastet auf die Gastgeber ein größerer Druck, die Partie in heimischer Halle für sich entscheiden zu müssen. Wenn sich der TVH wie in den letzten Begegnungen mit dem entsprechenden Teamgeist präsentiert, sind die Chancen ins Endspiel zu kommen durchaus gegeben.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hardheims Coach hat die Hinspiel Begegnung genau analysiert und weiß, wo er den Hebel ansetzen muss. Eine gute Torwartleistung gehört ebenso dazu, wie die eigene Abwehr auf die Wurfvarianten des Gegners einzustellen, dann könnte es etwas werden mit dem Finaleinzug. Man muss allerdings kein Prophet sein, um vorherzusagen, dass der TV Hardheim in diesen 60 Minuten stark gefordert ist und bis an seine Grenzen gehen muss, um diese Begegnung für sich entscheiden zu können.

Hardheimer Fans sind dabei

Unterstützung erhoffen sich Hardheims Handballers dabei auch von ihren treuen Fans, die sich am Samstag recht zahlreich auf die rund 100 Kilometer lange Reise nach Oftersheim machen. Ein Fanbus ist schon voll und weitere Fahrgemeinschaften, wo um 16 Uhr die Partie angepfiffen wird.

Info: Das Spiel wird für einen Unkostenbeitrag unter sulidsport.com übertragen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3