Seit 1. Oktober hat der Badische Handball-Verband einen neuen Geschäftsführer. René Takacs hat das Amt als Nachfolger von Ramona Müller, die ab sofort die Geschäftsstelle des Badischen-Turner-Bundes leitet, übernommen. „Ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe, vor allem auch, da ich von klein auf ein Vollblut-Handballer bin“, sagt der neue Geschäftsführer.

Takacs hat 2020 sein Sport-, Event- und Medienmanagement-Studium erfolgreich als Bachelor of Arts abgeschlossen. Die vergangenen beiden Jahre sammelte er erste berufliche Erfahrungen als Disponent bei einem Bio-Catering-Unternehmen, wo er für 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zuständig war. Der 30-Jährige, der mit seiner Lebensgefährtin und dem siebenjährigen Labrador Sam in Oberderdingen wohnt, hat darüber hinaus 2018 im Rahmen des Landesturnfest in Weinheim ein viermonatiges Praktikum beim Badischen Turner-Bund absolviert.

René Takacs ist neuer Geschäftsführer der badischen Handballer. © BHV

Seine ersten Schritte als Handballer hat Takacs bei seinem Heimatverein HC ´95 Oberderdingen gemacht. Über die Stationen SG Heidelsheim/Helmsheim und SG Oberderdingen/Sulzfeld kam er als 20-Jähriger zu einigen Badenliga-Einsätzen für den TV Bretten. Neben der Aktivität hat Takacs einen Schiedsrichterlehrgang erfolgreich bestanden, einen Schülermentoren-Lehrgang absolviert und war für drei Jahre als Trainer im Junioren-Bereich der SG Oberderdingen/Sulzfeld aktiv – ein Leben für den Handball also.

Die ersten Eindrücke beim BHV könnten besser nicht sein. „Ich bin gerade dabei alles und jeden auf der Geschäftsstelle kennenzulernen. Das klappt schon ganz wunderbar, auch da mir Ramona in sämtlichen Bereichen bei der Einarbeitung geholfen hat“, geht er seine Tätigkeit mit einer großen Portion Motivation an.

BHV-Präsident Peter Knapp ist ebenfalls glücklich darüber einen neuen Geschäftsführer in Karlsruhe zu wissen. „René Takacs ist genau der Richtige für diese Aufgabe.“ bhv