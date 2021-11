Nach drei Niederlagen in Serie ist das Team gefordert

Nach bisher vier Saisonspielen befindet sich die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim da, wo man nicht sein wollte, nämlich im Tabellenkeller der Verbandsliga. Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt in Malsch verlor man zuletzt drei Spiele in Folge und findet sich mit 2:6 Punkten auf dem vorletzten Tabellenplatz. Das entspricht weder dem Anspruch des Trainerteams noch dem der Mannschaft selber. Insofern ist das Ziel für diesen Spieltag klar: In Mosbach muss man etwas holen, am besten natürlich beide Punkte.

Gastgeber TV Mosbach ist der unmittelbare Tabellennachbar und hat ebenfalls erst zwei Zähler auf dem Pluskonto. Bezeichnenderweise haben beide Teams, die am Samstag um 20 Uhr in der Jahnhalle aufeinandertreffen, gegen Schlusslicht TSV Malsch gewonnen. Die Partie ist also für beide Kontrahenten richtungsweisend für den weiteren Saisonverlauf: Bleibt man im Tabellenkeller und damit in Gefahr, in die Abstiegsrunde zu rutschen, oder schafft man es, sich ins Mittelfeld zu hieven mit der Chance, am Ende in die Meister-Playoffs zu kommen?

Für HSG-Trainer Martin Keupp ist klar: Der TV Mosbach gehört zu den drei Teams, die man in der regulären Runde hinter sich lassen muss, um nicht in Abstiegsgefahr zu geraten. Insofern muss sein Team alles in die Waagschale werfen, um mit einem Sieg in der Tabelle an den Gastgebern vorbeizuziehen. Grundstein soll wie bisher eine stabile Abwehr sein, die mit Ausnahme des Dossenheimspiels immer zu überzeugen wusste.

Im Angriff gilt es weiterhin, die beiden erfolgreichsten Goalgetter der HSG, Felix Rother und Viktor Bodo, so zu unterstützen, dass sich der Gegner nicht allein auf diese beiden fokussieren kann.

Selber muss man bei Mosbach vor allem die Kreise von Filipovic-Matanovic einschränken, der in drei Spielen bisher 19 Mal getroffen hat. Ein mögliches Problem für die Gäste: In der Jahnhalle gilt Harzverbot, so dass sich die Teams, die die Benutzung von Haftmitteln gewöhnt sind, erfahrungsgemäß mit dem glatten Spielgerät eher schwertun.

Der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim steht bis auf Felix Bloser der komplette Kader zur Verfügung, und alle Aktiven und Betreuer brennen darauf, die Negativserie zu beenden. mjk