Möglichen Sieg aus der Hand gegeben

HG Königshofen/Sachsenflur – TSG Wiesloch 29:33

Königshofen/Sachsenflur: Kürten (Tor), Fürst (5 Tore), Wetterich (6), Frank, Adelmann (3), Bärlein (1), Roth (3), Wolf (4), Winkler (1), Lang (6).

Die Messestädterinnen erwischten zunächst einen guten Start in diese Badenliga-Partie und und gingen in der 8. Minute durch Levke Wetterich sogar mit zwei Toren in FührungDoch die Wieslocherinnen zogen sofort nach und es entwickelte sich das erwartete offene Match. Bis kurz vor der Pause wechselte so die Führung mehrfach hin und her. Besonders die Abwehr rund um Franziska Lang war wieder die Basis für einige schnelle Konterabschlüsse. Durch einen Drei-Tore-Lauf setzte man sich dann sogar etwas ab und verabschiedete sich beim Spielstand von 16:13 in die Kabine.

Die HG-Frauen erwischten auch einen guten Start in die zweite Hälfte. Erstmalig erzielte man so in der 35. Minute eine Fünf-Tore Führung (20:15). Allerdings verletzte sich gleich zu Beginn der zweiten Hälfte Johanna Adelmann am Knöchel und konnte die Partie nicht mehr fortführen. Die Gäste kamen bis zur 47. Minute wieder auf zwei Tore heran, weshalb HG-Trainer Gabor Toth eine Auszeit nahm, um die Heimmannschaft noch einmal auf die letzten Spielminuten einzustellen.

Der Lauf der Königshoferinnen war jedoch gebrochen und in der 50. Minute erzielte der TSG Wiesloch erstmals wieder den Ausgleich (27:27). Eine doppelte Zwei-Minuten-Strafe in der 52. Minute brach den Messestädterinnen dann endgültig das Genick. Am Ende fehlten aufgrund der dünnen Personaldecke einfach die „Körner“. Mit schwindenden Kräften, vielen verlorenen Bällen und inkonsequenten Abschlüssen konnte man schließlich den Gästen nicht mehr viel entgegensetzen und musste sich so unglücklich 29:33 geschlagen geben.

Somit haben sich die HG-Damen nicht für ihre gute Leistung in den ersten 50 Minuten belohnt. Dennoch gilt es, die positiven Aspekte mit ins nächste Spiel zu nehmen. Besonders durch die solide Abwehrleistung kamen die HG-Damen vorne zu einfachen Abschlüssen. Auch im Angriff zeigte man Fortschritte, auf die man weiter aufbauen kann.

Die kommende Trainingswoche gilt nun der Vorbereitung für das Auswärtspartie gegen die HSG St. Leon/Reilingen am Sonntag, 30. Oktober. hgd