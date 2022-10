Mitten im Abstiegskampf

Würzburg Wölfe – HC Empor Rostock 27:33

Würzburg: Maier, Wieser (beide Tor), Schömig (5), Kaufmann (2), Schmidt (6), Geis (2), Seidler (6), Böhm(2), Rose (1), Neagu (1), Merk (1), Dürr, Hack.

Nach der deutlichen Niederlage gegen den TV 05/07 Hüttenberg haben die Würzburger Wölfe in der 2. Hanndball-Bundesliga auch im wichtigen Kellerduell gegen den HC Empor Rostock nicht punkten können. Die Leistung der Thomann-Schützlinge reichte weder spielerisch noch kämpferisch aus.

Weiterhin ohne den aus Tauberbischofsheim stammenden Felix Karle (Bänderriss) und Benedikt Brielmeier (Krankheit), startete das Team von Julian Thomann mit reduzierten Kader in die Partie. Direkt zu Beginn waren die Mainfranken präsent und starteten mit einem 3:0-Lauf. Gäste-Trainer Till Wiechers reagierte sofort und brachte den siebten Feldspieler. Diese Umstellung trug sofort Früchte, denn Rostock konnte auf 3:4 umstellen.

Ab der Hälfte der ersten Hälfte schlichen sich beim Wolfsrudel erneut die altbekannten Fehler ein und nach dem Treffer durch Lukas Böhm in der 23. Spielminute (12:11) erzielte man bis zur Halbzeitpause kein Tor mehr erzielen. Rostock hingegen nutzte dieses schwindende Selbstvertrauen aus und so ging es beim Stand von 12:14 in die Kabine.

Kurzer Hoffnungsschimmer

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam die Hoffnung bei den Wölfen für kurze Zeit wieder zurück. Durch eine Kempa-Parade von Torwart Jonas Maier und einem verwandelten Siebenmeter von Kapitän Patrick Schmidt wurde der Anschluss wieder hergestellt (14:15), jedoch reichte diese kurze Phase nicht aus, um Rostock ins Wanken zu bringen. Sowohl in der Abwehr, als auch im Angriff, leisteten sich die Grün-Weißen zu viele Fehler und ermöglichten den Gästen das 21:25 in der Schlussphase. Die Partie endete mit einem 27:33-Sieg für den HC Empor Rostock.

„Ich erwarte eine Reaktion im Training. Wir müssen unglaublich viel investieren, um die Trendwende zu schaffen“, fordert Thomann. „Und dass wir personell Verstärkung brauchen, das sage ich seit vor der Saison.“

Nach der Länderspielpause steht das Duell gegen HK Motor Zaporizhzhia (außer Konkurrenz) in Düsseldorf an, bevor die HSG Nordhorn-Lingen am 28. Oktober um 19.30 Uhr zum nächsten Heimspiel in die textake-Arena nach Würzburg in die Stettiner Straße kommt. hm