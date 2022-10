Mit weißer Weste ab ins Derby

Laudenbach – HG Königshofen/Sachsenflur 27:38

Königshofen/Sachsenflur: Luca Marco Bleckmann (13/8), Carlo Hartnagel (5), Moritz Bohlender (5), Konstantin Kaiser (4), Andre Deis (3), Silas Bohlender (3), Marius Fischer (2), Maximilian Straka (1), Nick Mayer (1), Samuel Bleckmann (1), Dominik Weiß, Artur Sander, Jonas Berthold. – Offizielle: Heiko Maag, Marcel Buchinger, Felix Fleck.

Auch Samuel Bleckmann trug sich in die Torschützenliste ein. © Sascha Renk

Für die Jungs der HG Königshofen/Sachsenflur stand in der Landesliga Rhein-Neckar-Tauber das zweite Auswärtsspiel der Saison auf dem Plan. Nach zwei Siegen aus den bisherigen zwei Begegnungen reiste das Team um das Trainer-Trio Maag/Meder/Fischer dementsprechend motiviert an. Die Mannschaft aus dem Taubertal war bestrebt, mit einer makellosen Bilanz ins Derby zu gehen.

Dementsprechend startete die HG Königshofen/Sachsenflur hoch motiviert und konzentriert. Doch der Gegner aus Laudenbach hielt einiges dagegen. So hatte die Mannschaft aus Laudenbach der HG in der vergangenen Saison noch eine sehr schmerzhafte Niederlage zufügen können.

Schlusssprint

In der Anfangsphase konnten sich die Gäste aus dem Taubertal jedoch nicht entscheidend absetzten. Man wahrte jedoch immer eine Konstante Drei-Tore-Führung. Bis man ab der 26. Spielminute einen Schlusssprint in die Halbzeit hinlegte und einen Fünf-Tore-Lauf bejubeln durfte.

Im zweiten Durchgang schien dann der Wille der Laudenbach gebrochen zu sein und die HG konnte nach 45 Minuten beim Stand von 17:27 auf zehn Tore Differenz davonziehen. Diese Führung entschied die Partie und die Taubertäler mussten ab diesem Zeitpunkt nur noch über die Ziellinie gebracht werden. Am Ende stand ein ungefährdeter 38:27- Erfolg für die Jungs der HG zu Buche. Neben der Tatsache, dass das Trainer-Trio wieder einmal alle 14 Akteure mit Spielzeit belohnen konnte, wurden alle Siebenmeter verwandelt und es galt, einen optimalen Saison Start mit 6:0 Punkten zu bejubeln.

Eine ideale Ausgangslage für das in der kommenden Woche anstehende Derby gegen die HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim. Dieses Spiel wird am Samstag, 8. Oktober um 20 Uhr in der Tauber-Franken-Halle ausgetragen.