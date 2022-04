Mit Heimsieg im „Wohnzimmer“ zum Ligaverbleib

HG Königshofen/Sachsenflur – SV Waldhof Mannheim 41:31

Königshofen/Sachsenflur: Grösslein (9), Luca Marco Bleckmann (8/4), Nick Mayer (5), Deis (4), Weiß (3), Rene Meder (3), Bohlender (3), Samuel Bleckmann (3), Straka (2), Hartnagel (1), Sebastian Meder, Hensel, Fleck, Berthold.

Für die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur stand am Samstagabend eine in zweierlei Hinsicht besondere Begegnung auf der Tagesordnung. Zum einen, weil man nach 148 Tagen wieder ein Heimspiel im eigenen „Wohnzimmer“, der Tauber-Franken-Halle, bestreiten durfte und zum anderen, da es sich hierbei um das Topspiel der Abstiegsrunde handelte. Während die Gäste des SV Waldhof Mannheim bereits vor der Begegnung den Klassenerhalt inne hatten, wollte die HG gewinnen, um schon an diesem Spieltag alles einzutüten – und schaffte das mit dem 41:31 auch beeindruckend.

Personell musste das Trainergespann Maag/Meder erneut drei Leistungsträger kompensieren. Neben dem etatmäßigen Keeper A. Sander, fielen Spielmacher A. Hilpert und Allrounder D. Fischer aus. Deren vier Vertreter sollten der Heimmannschaft jedoch gute Dienste erweisen. Der Gegner aus Mannheim musste ebenso auf Leistungsträger auf Grund von Krankheitsfällen verzichten.

Die Begegnung startete ausgeglichen, man könnte fast von einem nervösen Abtasten sprechen, da keine der Mannschaften, aufgrund von technischen Fehlern, sich absetzen konnte. In der Folge fielen zwar mehr treffer, sich abzusetzen schaffte aber kein Team. Nach 25 Minuten und dem Spielstand von 16:16 führte das regelwidrige Unterbinden eines Gegenstoßes durch Waldhofs M. Bloch zu dessen Disqualifikation.

Dieses Momentum nutze die HG und spielte in der Folge einen Vier-Tore-Lauf heraus und führte 20:16. Bis zur Halbzeit erzielten beide Seiten jeweils einen weiteren Treffer, und man begab sich mit 21:17 in die Pause.

Vorherrschende Thematik in der Halbzeit war, dass man mit einer ansprechenden ersten Halbzeit einen großen Schritt Richtung vorzeitigem Klassenerhalt gemacht hatte, jedoch noch weitere Schritte in Halbzeit zwei geleistet werden mussten.

L. Bleckmann stellt „auf zehn Tore“

Dementsprechend motiviert starteten die „Mannen in Rot“ auch in den weiteren Spielverlauf. Bereits nach 36 Minuten, in der Folge des 26:18 durch D. Weiß, zwang man hierbei den Gegner aus Mannheim zu seiner ersten Auszeit. Die Gegner probierten es fortan in der Abwehr mit einer Manndeckung der Rückraum Halbspieler der HG. Diese Maßnahme sollte jedoch nicht die erhoffe Wende bringen. Im Gegenteil: Aufseiten der HG nutzte man diese entstehenden Räume und spielte immer wieder gute Torgelegenheiten heraus.

Zunehmend merkte man den Gästen den Kräfteschwund an, mussten diese gegen eine gut formierte Deckung der Hausherren viel arbeiten, um in Abschlusssituationen zu kommen. In der 49 Minute erzielte dann L. Bleckmann mit einem Strafwurf die erste Zehn-Tore-Führung, zum 32:22. In der Folge verwaltete die HG ihre Führung und ließ den Gästen keine Chance mehr, den Spielstand nochmals zu verkürzen. Am Ende feierten die zahlreichen Fans einen 41:31-Heimsieg ihrer HG Königshofen/Sachsenflur.

Dieser Sieg sichert der HG hierbei bereits drei Spieltage vor dem Ende den Klassenerhalt in der Landesliga. Wie üblich für das Trainergespann Maag/Meder wurden einmal mehr alle 14 Spieler eingesetzt. In den anstehenden Begegnungen möchte man hierbei auch den Spielern der Reserve vermehrt die Chance bieten, sich zu empfehlen und durch Spielzeit in der Landesliga sich weiterzuentwickeln.