Mit einem Sieg vorzeitig das Saisonziel erreichen

Das große Ziel ist zum Greifen nah: Die Handball-Herren der HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim müssen nur noch zugreifen. Ein Sieg beim Rückspiel bei der Drittligareserve aus Großsachsen brächte die Taubertäler an Mosbach und Großsachsen vorbei auf den vierten Platz; diese Platzierung berechtigt zur Teilnahme an den Meisterschaftsplayoffs. Damit wäre man nach Monaten auf dem vorletzten Tabellenplatz der drohenden Abstiegsrunde doch noch entkommen und hätte das Minimalziel Klassenerhalt in der Verbandsliga geschafft. Die Gäste gehen also bis in die Haarspitzen motiviert in diese möglicherweise entscheidende Partie.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beim Hinspiel vor Wochenfrist hatte man „die Germanen“ eigentlich ganz gut im Griff, und hätte bei einer weniger hektischen Spielweise durchaus höher gewinnen können als 28:24. Wichtig wird es am Sonntagabend in der Sachsenhalle vor allem sein, in der Abwehr wieder so kompakt zu stehen und so aufopferungsvoll zu kämpfen wie im Hinspiel. Allerdings fehlt der zuletzt so starke Torhüter Martin Klotz, doch mit Chris Gluhak hat man dennoch einen Meister seines Faches zwischen den Pfosten. Durch die Rückkehr des zuletzt fehlenden Viktor Bodo bekommt Trainer Keupp im Angriff mehr Optionen, um die Großsachsener Abwehr so unter Druck zu setzen wie vor einer Woche.

Natürlich wollen die Gäste mit einem Sieg alles klar machen, doch auch ein Unentschieden würde der HSG noch eine Chance lassen, auf Rang vier vorzustoßen, denn mit einem zu erwartenden Sieg im letzten Heimspiel gegen das punktlose Tabellenschlusslicht Malsch würde man punktemäßig zu Großsachsen aufschließen und würde diese dann aufgrund des direkten Vergleiches überholen. Aber das erklärte Ziel der Taubertäler bleibt der Auswärtssieg in Großsachsen. Spielbeginn in der Sachsenhalle ist am Sonntag um 18 Uhr. mjk

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2