Mit den eigenen Stärken Titelanwärter besiegen

Nach der ausgefallenen Begegnung gegen Heddesheim bestreitet Handball-Badenligist TV Hardheim am Samstag sein nächstes Auswärtsspiel in Viernheim. Gerne erinnert man sich in den Reihen des TVH an das Hinspiel in eigener Halle, als man in einem wahren Handballkrimi den Meisterschaftsanwärter knapp besiegte. Da kann man sich leicht ausrechnen, dass die Viernheimer mächtig darauf brennen, diese Niederlage vergessen zu machen und auf Revanche aus sind.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Robin Steinbach fehlt

Damit ist klar, dass sich der TVH, auch oder gerade als Tabellenführer, wieder an seine Leistungsgrenze gehen muss, um in Viernheim bestehen zu können, zumal Leistungsträger Robin Steinbach verletzungsbedingt fehlen wird. „Da gilt es diesen Verlust wie schon in Eppelheim mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung auszugleichen“, ist sich auch Hardheims Trainer Lukas Dyszy um die Schwere der Aufgabe bewusst.

Zugleich baut er wieder auf seinen Nachwuchs wie zuletzt bei der Partie, als Moritz Ballweg nicht nur die Lücken füllte, sondern mit sechs Treffern großen Anteil an dem Sieg hatte.

Gastgeber unter Druck

Die Gastgeber haben ihre letzte Begegnung gegen Oftersheim/Schwetzingen II verloren und stehen somit schon ein wenig unter dem Erfolgsdruck, mit einem Sieg weiter unter den ersten Vier in der Aufstiegsrunde mitspielen zu können. Damit stehen die Gastgeber zugleich unter Zugzwang, während der TVH als Tabellenführer ohne großen Druck frei aufspielen kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir wollen uns auf unser Spiel konzentrieren und das Spiel solange wie möglich offenhalten“, macht Hardheims Coach kein Geheimnis über die Herangehensweise zu dieser Partie und ergänzt: „Vielleicht reicht die Kraft doch für den einen oder am Ende sogar für beide Zähler“. Vorbild könnte hier die Nationalmannschaft sein, die es bestens vorgemacht hat zahlreiche Ausfälle zu kompensieren und überzeugen zu können.

Mit Sicherheit kann sich Hardheims Trainer Lukas Dyszy auf alle seine Spieler verlassen, die auch in Viernheim wieder alles geben werden um weiterhin an der Tabellenspitze zu bleiben.

Für die beiden Punkte würden sich die Aktiven gerne nochmals einem solchen Handballkrimi aussetzen wie im Hinspiel, auch wenn es dabei nur bei einem Zähler bleiben würde.