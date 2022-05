Meisterschaft souverän eingefahren

Die Handballreserve der HG Königshofen/Sachsenflur bestritt das Rückspiel um die Meisterschaft der Kreisliga B des Bezirks Heilbronn-Franken. In dieser Saison ungeschlagen und mit einem 33:27-Heimsieg im Rücken, traten die Taubertäler dementsprechend selbstbewusst ihre letzte Auswärtsfahrt zur Sport-Union Neckarsulm 3 an.

Den Kader verstärkt

Schon beim Aufwärmen zeigte sich, dass die Gastgeber, wie schon im Hinspiel, ihren eigentlichen Kader deutlich verstärkt hatten. Zusätzlich zur Verstärkung aus der Bezirksliga waren unter den 18 verfügbaren Spielern diesmal auch einige, die regelmäßige Teil des Landesliga-Aufstiegsteams sind.

Aufseiten der Gäste war die Bank mit drei Auswechselspielern wiederum eher spärlich besetzt. Mit Andreas Hilpert und Gabor Toth hatten sich jedoch zwei ebenfalls sehr erfahrene Spieler zum Aushelfen bereiterklärt. Dadurch hatte Trainer Heiko Maag im Vergleich zum Hinspiel wenigstens für jeden Feldspieler eine Wechseloption für entsprechende Verschnaufpausen. Dementsprechend wurde den Zuschauern eine hochklassige Finalrunde geboten.

Den besseren Start in die Partie erwischten die Gastgeber, durch eine zu passive Abwehr der Gäste gingen sie schnell mit 2:0 und 6:3 in Front. Mit der 6-Tore-Führung aus dem Hinspiel und der nötigen Erfahrung, besannen sich die Spieler der Gäste in der wieder auf ihre Tugenden und stellten eine kompakte Abwehr. Folgerichtig ging man in der zwölften Spielminute erstmals in Führung. Zeitweise waren die Jungs in Rot sieben Tore in Führung. Auch wenn die Gastgeber im Verlauf des Spiels nochmals näherkamen, waren die Gäste stets mit mindestens zwei Toren im Vorteil. Diese Führung gaben die erfahrenen Männer auch bis zum Ende nicht mehr ab und errangen schlussendlich einen souveränen 35:32-Auswärtssieg.

Freude auf kommende Saison

Nach einer ungeschlagenen Saison freut sich die HG, nächste Saison in der Kreisliga A mit neuen Gegnern, und hoffentlich wieder vielen Derbys, messen zu können.

Für die Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur 2 spielten : Andre Zahner, Rene Meder 8/1, Timo Meyer 8/3, Andreas Hilpert 4, Sebastian Meder 1, Christian Imhof, Gabor Toth 4, Dennis Meyer 2, Andre Deis 6.

