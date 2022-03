Mehr Verantwortung für andere

Mit einem Sieben-Tore-Vorsprung geht der TV Hardheim am Samstag ins Rückspiel der Playoff-Aufstiegsrunde der Handball-Badenliga bei der SG Heidelsheim/Helmsheim. Was zunächst wie ein komfortabler Vorsprung aussieht, ist in Wirklichkeit eine ganz harte Nuss die der TVH zu knacken hat, da die Gastgeber im Hinspiel als klarer Favorit eine deftige Schlappe bezogen haben und förmlich auf eine Revanche brennen.

Steinbach und Bischof fehlen

Dazu muss der TVH im Rückspiel definitiv auf seine beiden Leistungsträger Robin Steinbach und Henrik Bischof verzichten muss, die sich im Hinspiel beide verletzt haben. Da ist guter Rat teuer, um dennoch die zweite Runde erreichen zu können.

Hardheims Trainer Lukas Dyszy ist sich bewusst was die Schwächung seiner beiden Leistungsträger bedeutet, die sowohl in der Abwehr als auch im Angriff mit ihrer ganzen Erfahrung ein Spiel entscheiden können. Trotzdem gibt sich Hardheims Coach kämpferisch und kann auf seine Jungs bauen, die in der Vergangenheit schon manchmal über sich hinausgewachsen sind. „Wir fahren mit einem kleinen aber sehr ehrgeizigen Kader nach Bruchsal und müssen schauen, dass die Torhüter wieder so einen glänzenden Tag wie im Hinspiel erwischen und die Abwehr erneut viele Zweikämpfe gewinnt“, äußert sich Hardheims Coach vor der Partie.

Letztlich sind die Gastgeber unter einem immensen Druck den Sieben-Tore-Rückstand aufholen zu müssen, da in der Endabrechnung auch die erzielten Treffer zum Weiterkommen zählen.

Mit dem Ausfall der beiden Leistungsträger müssen andere Spieler mehr Verantwortung übernehmen und die haben in der Vergangenheit bereits mehrmals gezeigt, dass auf sie Verlass ist, wenn sie gebraucht werden.

Eigentlich kann der TVH ganz befreit aufspielen und darf nur nicht den Fehler machen, sich von den Gastgebern überrennen zu lassen. Übersteht man die erste Hälfte gut, wird sich der Druck auf die Spielgemeinschaft zusätzlich erhöhen und möglicherweise könnte dies zu einer regelrechten Verkrampfung führen und damit auch dem TVH wieder in die Karten zu spielen.

Allen Spekulationen zum Trotz wird dies auf jeden Fall eine hohe Hürde für den TVH. Die SG wird den „Erftälern“ über 60 Minuten alles abverlangen. Sollte es am Ende dennoch ein „Happy End“ geben, so könnte die Heimfahrt aus Bruchsal durchaus eine kurzweilige Angelegenheit werden.

Angepfiffen wird die Partie am Samstag um 18 Uhr.