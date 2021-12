Mallwitz vernagelt Tor

Rimpars Zweitliga-Handballer haben einen enorm wichtigen Sieg gefeiert: Die Wölfe ließen beim beim Schlusslicht TuS Ferndorf nichts anbrennen und gewannen letztlich unangefochten. 29:23 hieß es zum Zeitpunkt der Schlusssirene. Zur Pause lag Rimpar auch schon 14:10 in Führung.

„Wir haben es geschafft, dem Spiel von Anfang den Stempel aufzudrücken“, sagte Wölfe-Coach Julian Thomann und verbarg seine Freude über diese wichtigen zwei Punkte nicht, denn nun haben die Unterfranken wieder etwas Luft im Abstiegskampf. Dominik Schömig war mit fünf Toren Rimpars bester Werfer am Samstagabend. Torhüter Marino Mallwitz hielt 41 Prozent der gegnerischen Würfe. „Was der Zerberus im Rimparer Kasten nun alles hielt, war der absolute Wahnsinn. Natürlich auch ein Stück weit profitierend von schlechten Wurfvorbereitungen und überhasteten Abschlüssen, vernagelte er zuweilen seinen Kasten“, sagten auch die Ferndorfer anerkennend über die Leistung des Wölfe-Schlussmanns.

Am kommenden Sonntag, 19. Dezember, ist dann ab 17 Uhr Ex-Europapokalsieger VfL Gummersbach zu Gast in der Würzburger „s.Oliver Arena“.

Torhüter als Torschütze

Nach dem 14:10 zu Pause bewegte sich das Spiel über 16:10 und 19:13 in Richtung der Schlussviertelstunde, ohne dass die Fans der Siegerländer das Gefühl bekamen, dass noch was ginge. Keine zwei Tore ohne Gegentor, keine überragenden Aktionen an denen sich das Team aufrichten konnte – es fehlte einfach der Esprit. Als Mallwitz dann mit einem Wurf ins verwaiste Ferndorfer Tor auch noch als Torschütze auftrat, hatte Ferndorfs Coach genug gesehen: Auszeit. Doch auch dieser erhoffte Effekt verpuffte.

In inzwischen elf Duellen ist haben die Rimparer bisher noch kein einziges Spiel gegen Ferndorf verloren. Die TuS ist also so etwas wied er Lieblingsgegner der Wölfe. red