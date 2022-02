Die Verantwortlichen der Hardheimer Handballer können auch in der nächsten Saison auf Lukas Dyszy bauen. Der B-Lizenzinhaber wird weiter erste Herrenmannschaft trainieren. Damit geht Dyszy in seine vierte Saison. Im Sommer 2019 übernahm der 36-jährige Familienvater das Amt von Karlheinz Pauler.

Er führte den Hardheimer Handballer in der Saison 2019/20 aus der Abstiegszone. In der folgenden Saison entwickelte er das Team kontinuierlich weiter. Die guten Ergebnisse in der Vorbereitung sowie der erfolgreiche Start in die Verbandsrunde 2020/21 (5 Spiel/5 Siege) hatten Lust auf mehr gemacht. Jedoch musste die Saison aufgrund von Corona im November 2020 abgebrochen werden. Trotz den schwierigen Bedingungen in der aktuellen Hallenrunde, schaffte es Dyszy mit der Mannschaft, nahtlos an den guten Leistungen der Vorsaison anzuknüpfen.

Lukas Dyszy bleibt Trainer von Hardheims Handballern. © Eirich

Im Moment befindet man sich auf Platz 1 der Gruppe A in der Badenliga. Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde für die Baden-Württemberg Oberliga ist somit greifbar. Der ausgebildete Physiotherapeut und Osteopath zeichnet vor allem seinen Ehrgeiz und seine absolute Zielstrebigkeit aus. Er schafft es, die Mannschaft Woche für Woche von seinem Matchplan zu begeistern. Eine seiner wichtigsten Aufgaben wird es auch zukünftig sein, junge und gut ausgebildete Spieler aus dem eigenen Nachwuchsbereich an das Badenligateam heranzuführen. k.n.

