Lizenz ohne Auflagen

Die Lizenzierungskommission der Handball-Bundesliga hat die Lizenzen für die kommende Saison 2021/22 vergeben und der DJK Rimpar Wölfe gute Nachrichten beschert, denn dem Zweitligisten wurde die Lizenz ohne weitere Auflagen erteilte.

„Wir dürfen in unsere neunte Saison in der 2. HBL gehen“, kommentiert Wölfe-Geschäftsführer Roland Sauer diese Nachricht mit Stolz. „Gerade in dieser Zeit ist das etwas Besonderes und wir wissen natürlich auch, dass wir diese Tatsache der tatkräftigen Unterstützung unserer Partner zu verdanken haben. Ohne deren Hilfe, würden wir nicht wie bisher durch diese Krise kommen.“

„Das Lizenzierungsverfahren für die Saison 2021/2022 fällt trotz sehr angespannter Lage aufgrund mehrerer Faktoren positiv aus“, schildert Olaf Rittmeier, Mitglied der Lizenzierungskommission. „Positiv wirkt sich aus, dass die Sponsoren in dieser wirtschaftlich schwierigen Lage den Klubs weitestgehend verbunden bleiben – sicher auch, weil es gelungen ist, den Spielbetrieb der Ligen bis dato aufrechtzuerhalten und so auch die TV-Präsenz mit sehr guter Reichweite zu sichern.“

Mattes Rogowski, Leiter Sport & Lizenzierungsverfahren bei der HBL GmbH, ergänzt: „Nach über einem Jahr Corona-Pandemie zahlt es sich aus, dass die Klubs in den vorherigen Jahren solide gewirtschaftet haben und sukzessive negatives Eigenkapital abgebaut haben. Das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung.“ cg

