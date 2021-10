Kraft reichte nicht mehr

Nußloch – Königshofen/S. 36:30

Königshofen/Sachsenflur: Gerlinger, Laura von Baumbach (beide Tor), Dittmann (1), Adelmann (1), Fürst (1), Hilpert (1), Adelmann (7), Winkler (7), Bärlein (1), Roth (2), Lang (9 davon 6 Siebenmeter).

Ersatzgeschwächt fuhren die Damen-Mannschaft der HG Königshofen/Sachsenflur am Sonntag nach Nußloch. Die Gastgeberinnen gingen als klarer Favorit in die Partie, was für die Mannschaft von Trainer Gabor Toth kein Grund war, die Punkte kampflos abzugeben. Der eh schon kleine Kader der Messestädterinnen musste dann auch noch auf Torfrau Marion Wilm und Rebecca Schneider verzichten.

Die Partie startete für die Damen der HG etwas holprig. Im Angriff konnte man die 6-0-Abwehr der Nußlocher nicht in Bewegung bringe, um sich so die ersten Torchancen zu erspielen. Die nicht verwandelten Torabschlüsse nutzen die Gastgeberinnen für ein schnelle Konterspiel, so stand es in der 7. Minute 7:2 für den Gastgeber. Bis zur 15 Minute schaffte man es, in der Abwehr kompakter zu stehen und Angriff besser zu unterbinden. Durch konsequente Torabschlüsse im eigenen Angriff konnte man den Vier-Tore-Rückstand halten. Kurz vor der Halbzeit schafften es die Nußlocherinnen, den Abstand noch auszubauen. Nach der Auszeit der HG gelangen den Gästen noch drei schnelle Tore zum 20:15-Halbzeitstand.

Chancen besser ausgespielt

Konsequenteres umschalten und zurücklaufen sowie mehr Druck im Angriff ist Ziel der zweiten Halbzeit, sodass die Gastgeberinnen ihren Vorsprung nicht noch weiter ausbauen. So ging man mit neuem Kampfgeist in die zweite Hälfte und setzten die Vorgaben von Trainer Toth um. Im Angriff spielte man die Chancen besser aus und wurde mit Toren und Siebenmetern belohnt, welche verwandelt wurden. So stand es in der 50. Minute nur noch 28:26 für Nußloch. Am Ende reichten die Kräfte der HG nicht mehr aus und man musste sich 30:36 geschlagen geben. Letztlich war das Team von Trainer Gabor Toth nicht ganz unzufrieden mit der Leistung. hgd