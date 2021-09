Handball, Badenliga - Hardheims Kader ist weiter gut, doch in der Breite nicht mehr so stark besetzt wie in der Vorsaison / Saisonstart in Plankstadt „Konstant gut“ wird schwierig werden

Der TV Hardheim vor der Badenliga-Saison: (hinten v.l.) Niklas Küpper, Philipp Ohlhaut, Lars Engels, Thomas Withopf, Henrik Bischof, Robin Steinbach, Dustin Leiblein. Vorne von links: Lukas Dyszy (Trainer), Jannik Huspenina, Janis Erbacher, Jörn Müller, Christian Ernst, Felix Schneider, Felix Gärtner, Philipp Steinbach. © Steffen Eirich