Kondition bewiesen

TG Laudenbach – TSV Buchen 25:27

Buchen: Nirmaier, Rohmann (beide Tor), Zaiser (1 Tor), Kraft, Gremminger (1), Weber (5), Große (4), Röckel (10/davon 5 Siebenmeter), M. Weis (1), J. Weis (2), Schmitt (1), Weimar (3).

Nach einer dreiwöchigen Verschnaufpause stand für die Landesliga-Handballer des TSV Buchen zum Auftakt in die zweite Saisonhälfte eine besonders schwere Aufgabe an. Aus den letzten Begegnungen wussten die Buchener genau, dass man sich auf ein hartes und umkämpftes Spiel auf Augenhöhe einstellen musste. Ziel der Gäste war es, an die starken Leistungen der vergangenen Partien nahtlos anzuknüpfen.

In den ersten Spielminuten nutzten die Hausherren ihre bekannte Heimstärke konsequent aus. Einige Rückraumgeschosse fanden unhaltbar den Weg ins Tor der Gäste. Der TSV Buchen benötigten eine kurze Zeit, um sich nach der Winterpause wieder einzuspielen und in die gewohnten Abläufe zu finden. Der Angriff fand nach und nach die Lücken in der gegnerischen Defensive und durch läuferisch aufreibende Abwehraktionen konnte man die Hausherren in ihrem Lauf stoppen.

Positives Gefühl

Mühevoll kämpften sich die Buchener heran und glichen in der 20. Spielminute erstmals wieder aus (8:8). Ab diesem Zeitpunkt wechselten sich der TSV und die TG fast im Minutentakt mit der Führung ab. Die Gäste nutzten kurz vor dem Ende der ersten Hälfte eine schwächere Phase der Laudenbacher aus und gingen bei einem Halbzeitstand von 13:14 mit einem positiven Gefühl in die Kabine.

Hochmotiviert kamen die Gäste mit ihrer knappen Führung im Rücken zurück auf das Spielfeld. Die TG Laudenbach warf, wie zu erwarten war, alles in dieses Spiel und kämpfte sich immer wieder heran. Von Spielminute zu Spielminute wurde die Partie härter. Beide Mannschaften mussten einige Minuten in Unterzahl spielen und verloren deshalb etwas ihren Rhythmus. Buchen fand dann jedoch etwas schneller zurück in die Spur, verpassste es aber, endgültig den Sack zumachen. Bis zum Schluss blieb die Partie offen. In den letzten Spielminuten zahlten sich die vielen Konditionseinheiten in der Vorbereitung des TSV aus. Mit letzter Kraft stemmten sich die Gäste gegen noch auch müde Hausherren und verteidigten den Vorsprung über die „Ziellinie“. 27:25 hieß es aus Sicht der Gäste bei der Schlusssirene.

Fürs Derby gewappnet

Mit zwei weiteren Punkten im Gepäck dürfen sich die Buchener Männer nun am kommenden Samstag, 14. Januar, um 20 Uhr auf ein heißes Duell bei der HG Königshofen/ Sachsenflur freuen. Die Buchener wollen in der Tauber-Franken-Halle die Auftaktpleite aus der Hinrunde wiedergutmachen und weitere, enorm wichtige Punkte auf das eigene Konto verbuchen. sr