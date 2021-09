Kleiner Kader und große Freude

Nachdem die vergangene Spielzeit Corona-bedingt abgebrochen wurde, gehen die Handballer des ETSV Lauda wieder in der Kreisliga A des Bezirks Heilbronn-Franken an den Start. Nach fast zwölf Monaten ohne Punktspiel freuen sich alle, endlich mit ihrem Hobbysport wieder loslegen zu dürfen.

Das bunt gemischte Team um die beiden Spielertrainer Reinhart/Nixdorf steht aufgrund der dünnen Personaldecke grundsätzlich vor einer herausfordernden Spielzeit.

Doch auch mit einem kleinen Kader möchte man das Beste herausholen um das eine oder andere Erfolgserlebnis feiern zu können.

Gleich ein Derby

Am liebsten natürlich gleich zu Saisonbeginn am heutigen Samstag gegen den Lokalrivalen HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim II. Bei einem Testspiel der beiden Mannschaften Ende Juli behielt die HSG die Oberhand und geht somit als Favorit in diese heutige Begegnung. Doch auch den Eisenbahnern ist vor heimischem Publikum immer etwas zuzutrauen.

Zuschauer sind unter Einhaltung der 3-G-Regel willkommen. Anwurf in der Laudaer Sporthalle ist um 18.30 Uhr. yan