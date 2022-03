Klassenerhalt steht auf der Kippe

Die in der Endphase der Saison schwer gebeutelte HSG Dittigheim/ Tauberbischofsheim geht angesichts des Trends als klarer Außenseiter in die Partie am Samstag um 19 Uhr beim TV Ispringen. Während die Hausherren die ersten beiden Partien in der Abstiegsrunde gegen den TV Mosbach gewonnen haben, musste das Keupp-Team beide Spiele gegen die TG Eggenstein deutlich abgeben. Diese Ausgangsposition gibt für die Taubertäler zu wenig Optimismus Anlass.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Um in Ispringen zu bestehen, muss die HSG vor allem ihre Fehlerquote reduzieren. In Eggenstein wurden zuletzt zu viele Bälle „weggeworfen“ – durch Fehlpässe oder schwache Würfe. Auch muss das Team in engen Situationen ruhiger agieren, darf nicht wie so oft in Hektik verfallen. Doch leichter gesagt als getan, zumal die personelle Situation nicht einfacher wird.

Die Leistungsträger Bodo und Ehler fehlen bis zum Saisonende; bei Kreisläufer Tobias Karl besteht ein wenig Hoffnung, dass er am Wochenende wieder eingesetzt werden kann.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Dafür fehlen den Gästen die Spieler der zweiten Mannschaft, die in der Vorwoche ausgeholfen haben, weil die Reserve der HSG selber ein wichtiges Spiel gegen den Abstieg bestreiten muss. Insofern wird die HSG wieder auf ihre Offiziellen als Spieler zurückgreifen müssen. Vielleicht motiviert ja die Situation „Wir haben nichts zu verlieren, nur zu gewinnen“ das Team ja zu einer besonderen Leistung. Stand jetzt ist jedenfalls ohne überraschende Punktgewinne der Abstieg kaum zu verhindern. mjk