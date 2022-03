Kämpferischer Einsatz nicht belohnt

Nach dreiwöchiger Pause für die Handballherren aus Buchen ging es nun zum Spiel nach Plankstadt. Die momentane Situation ließ zuletzt keinen kontinuierlichen Trainingsbetrieb zu, so dass eine strukturierte Vorbereitung nicht möglich war. Aufgrund mehrerer Ausfälle hatte Coach Wiener nur acht Feldspieler zur Verfügung.

Der Start der TSV-Herren war von einer gewissen Nervosität gekennzeichnet. Durch die lange Pause und die ein oder andere Umbesetzung schlichen sich Fehler im Aufbauspiel ein. Die Buchener erzielten bis Mitte der ersten Hälfte nur vier Treffer. Eine starke Abwehrleistung hielt sie jedoch im Spiel. Die Hausherren nutzten eine kurze Schwächephase der Gäste und erspielten sich eine 4- Tore-Führung. Daraufhin zeigten die Buchener aber wieder Kämpfermoral und verkürzten. Man fand nun auch leichter die Lücken in der gegnerischen Abwehr. Zur Halbzeit hieß es 13:13.

Coach Wiener forderte für die kommenden 30 Minuten eine konzentriertere Chancenverwertung. Die Hoffnung auf einen erfolgreichen Ausgang des Spieles wurde noch lange nicht begraben. Doch erneut fiel der TSV in alte Muster. Das klebrige Spielgerät Ball fand nicht den Weg in das gegnerische Tor. Die Konsequenz zeigte sich auf der Anzeigetafel, denn die Hausherren zogen wieder Tor für Tor davon. Doch der starke Wille der Buchener war noch nicht gebrochen. Die zweite Aufholjagd wurde gestartet und der Vorsprung egalisiert.

Die Schlussphase entwickelte sich zum Handballkrimi. Beide Mannschaften kämpften und warfen alles in das Spiel. In den letzten Minuten war zu sehen, welche Mannschaft auf eine voll besetzte Bank zurückgreifen durfte – nicht die Buchener. Die Aufholjagd kostete zu viele Körner, die Hausherren nutzen dies eiskalt aus. Trotz der starken Willensleistung der Gäste musste man sich 23:25 geschlagen geben. Unter anderen Voraussetzungen hätte man in manchen Situationen vielleicht anders reagieren und zwei Punkte mit nach Hause nehmen können.

Die nächste schwere Aufgabe steht am kommenden Samstag bevor. Man erwartet den ungeschlagenen Tabellenführer aus Nußloch in der heimischen Halle.

Es spielten: Fabian Nirmaier, Carlo Rohmann (beide Tor), Antonio Zaiser (2), Christian Martin (1), Philipp Kraft (1), Raphael Weber (2), Lukas Große (4), Sebastian Beck (2), Marcel Weis (3), Janik Weis (1), Simon Röckel (5), Kai Dosch (2).

