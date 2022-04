Jetzt heißt es: Abstiegsrunde als Erster beenden

Die Landesliga-Herren der HG Königshofen/Sachsenflur spielen am Sonntag um 18 Uhr beim SV Waldhof Mannheim. Bereits am vergangenen Wochenende trafen die beiden Mannschaften in der heimischen Tauber-Franken-Halle aufeinander. Dieses Topspiel der Abstiegsrunde entschied die HG mit 41:31 für sich.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser Sieg sicherte den Verbleib in der Landesliga. Mit der Gewissheit des Klassenerhalts richtet sich der Blick der Verantwortlichen nun nach vorne. Neben dem ausstehenden Ziel die Abstiegsrunde als Sieger zu beenden, bedeutet dies insbesondere auch die Planungen für die nächste Landesliga-Saison voranzutreiben.

Kein Selbstläufer

Die Begegnung in Mannheim wird, trotz des deutlichen Hinspiels, für die „Mannen in Rot“ keinesfalls ein Selbstläufer. Auch das Spiel in der Tauber-Franken-Halle gestalteten die Mannheimer in den ersten 25 Minuten offen, ehe diese jedoch der dünnen Personaldecke Tribut zollen mussten. Bis zum Wochenende werden bei der Heimmannschaft aller Voraussicht einige krankheitsbedingt ausgefallene Spieler zurückkehren. Dazu kommt die aus den letzten Jahren bekannte Heimstärke der Mannheimer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Das HG-Trainier-Duo Maag/Meder hat sich für die letzten drei Begegnungen, nach dem Erreichen des Klassenerhalts, dazu entschlossen, bei maximalem Erfolg insbesondere den jungen Spielern aus der Reserve weiter ihre Einsatzzeit zu geben, um diese mit entsprechender Spielzeit weiter zu fördern. Bei diesem Vorhaben kommt der HG, wie bereits im gesamten Saisonverlauf die gute Mischung aus jungen und routinierten Spielern zugute.

Nichtsdestotrotz wird, aller Voraussicht nach, die Spitzenposition in der Abschlusstabelle der Landesliga-Abstiegsrunde am kommenden Spieltag ermittelt. Trotz wiederholter personeller Wechsel im Team ist es das erklärte Ziel der „Mannen in Rot“ diesen ersten Tabellenplatz zu erringen und in den verbleibenden Spielen ins Ziel zu bringen. Dies wollen die Akteure der HG auch auswärts gerne mit der Unterstützung der mitgereisten Anhänger realisieren.